Британец Энди Маррей сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 13 марта, начало — в 22:00 мск Бублик — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Бублик попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Пока что главным достижением Бублика в текущем сезоне остается победа в Марселе. По ходу турнира ему удалось выиграть у Роберто Баутисты-Агута и Александра Зверева.

При этом с немцем Бублик разобрался в решающем матче, не отдав третьей ракетке мира ни одного сета.

После этого Бублик снова притормозил. в Роттердаме и Дубае он не выиграл ни одного матча, а в Дохе дошел до второго раунда.

Маррей

Маррей тем временем получил wild card для участия в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Без специального приглашения ему пришлось бы участвовать в квалификации. В текущем рейтинге британец всего лишь 88-й.

В первом круге у Энди был непростой матч с Таро Даниэлем. Маррей с треском проиграл первый сет, но потом все-таки пришел в себя и совершил камбэк.

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В этом сезоне больше одного матча Маррей смог выиграть только на турнире в Сиднее, где ему удалось дойти до финала. Во всех остальных случаях экс-первая ракетка мира вылетал после второго раунда.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 2.30, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.65.

В начале февраля Маррей обыграл Бублика в Роттердаме, но это был очень непростой матч. И самое главное, нет никаких сомнений в том, что представитель Казахстана способен взять реванш.

Ставка — победа Бублика за 2.30.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.66.