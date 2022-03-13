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    Бублик возьмет реванш у Маррея?

    Бублик — Маррей. Прогноз (к. 2.66) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Маррей
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 13 марта, начало — в 22:00 мск Бублик — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 13 Марта 2022 года
    Александр Бублик (Казахстан)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Александр Бублик (Казахстан) 22:00 Энди Мюррей (Великобритания) Энди Мюррей (Великобритания)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Бублик

    Бублик попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Пока что главным достижением Бублика в текущем сезоне остается победа в Марселе. По ходу турнира ему удалось выиграть у Роберто Баутисты-Агута и Александра Зверева.

    При этом с немцем Бублик разобрался в решающем матче, не отдав третьей ракетке мира ни одного сета.

    После этого Бублик снова притормозил. в Роттердаме и Дубае он не выиграл ни одного матча, а в Дохе дошел до второго раунда.

    Маррей

    Маррей тем временем получил wild card для участия в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Без специального приглашения ему пришлось бы участвовать в квалификации. В текущем рейтинге британец всего лишь 88-й.

    В первом круге у Энди был непростой матч с Таро Даниэлем. Маррей с треском проиграл первый сет, но потом все-таки пришел в себя и совершил камбэк.

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    В этом сезоне больше одного матча Маррей смог выиграть только на турнире в Сиднее, где ему удалось дойти до финала. Во всех остальных случаях экс-первая ракетка мира вылетал после второго раунда.

    Прогноз и ставка

    На Бублика в этом матче можно поставить за 2.30, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.65.

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    В начале февраля Маррей обыграл Бублика в Роттердаме, но это был очень непростой матч. И самое главное, нет никаких сомнений в том, что представитель Казахстана способен взять реванш.

    Ставка — победа Бублика за 2.30.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.66.

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    Бублик — Маррей: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на теннис. Бублик возьмет реванш у Маррея?
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