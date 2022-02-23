Джокович
Джокович наконец-то провел первый матчи в сезоне. И порой складывалось впечатление, будто и не было никакой паузы.
Новак одержал уверенную победу над Лоренцо Музетти. В отдельных геймах итальянец, конечно, сопротивлялся, но в целом — без шансов.
За весь матч Джокович ни разу не отдал свою подачу и сделал три брейка. При этом серб был очень эмоциональным, чувствовалось, что он соскучился по игре.
Хачанов
У Хачанова в первом раунде был непростой матч с Алексом Де Минауром. Относительно простым получился разве что первый сет, а вот дальше начались проблемы.
Во втором сете Карен не смог подать на матч, проиграв в итоге на тай-брейке. Решающая партия тоже получилась невероятно нервной.
Хачанов не лучшим образом действовал на своей подаче, а это, как известно, ключевой элемент в его игре. Так что можно даже сказать, что россиянину повело в матче с австралийцем.
Прогноз и ставка
На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.13, победу Хачанова букмекеры предлагают за 6.25.
Судя по тому, с каким настроем Джокович приехал в Дубай, у Карена здесь мизерные шансы на выход в следующий раунд.
Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-5,0) за 1.99.