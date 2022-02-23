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    Сможет ли Хачанов остановить Джоковича?

    Джокович — Хачанов. Прогноз (к. 1.99) и ставки на турнир в Дубае 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Хачанов
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Дубае. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 18:00 мск. Джокович — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 23 Февраля 2022 года
    Новак Джокович (Сербия)
  • Дубай. Мужчины
    •  Новак Джокович (Сербия) 18:00 Карен Хачанов (Россия) Карен Хачанов (Россия)
  • Дубай. Мужчины
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    Джокович

    Джокович наконец-то провел первый матчи в сезоне. И порой складывалось впечатление, будто и не было никакой паузы.

    Новак одержал уверенную победу над Лоренцо Музетти. В отдельных геймах итальянец, конечно, сопротивлялся, но в целом — без шансов.

    За весь матч Джокович ни разу не отдал свою подачу и сделал три брейка. При этом серб был очень эмоциональным, чувствовалось, что он соскучился по игре.

    Хачанов

    У Хачанова в первом раунде был непростой матч с Алексом Де Минауром. Относительно простым получился разве что первый сет, а вот дальше начались проблемы.

    Во втором сете Карен не смог подать на матч, проиграв в итоге на тай-брейке. Решающая партия тоже получилась невероятно нервной.

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    Хачанов не лучшим образом действовал на своей подаче, а это, как известно, ключевой элемент в его игре. Так что можно даже сказать, что россиянину повело в матче с австралийцем.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.13, победу Хачанова букмекеры предлагают за 6.25.

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    Судя по тому, с каким настроем Джокович приехал в Дубай, у Карена здесь мизерные шансы на выход в следующий раунд.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-5,0) за 1.99.

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    Джокович — Хачанов: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов остановить Джоковича?
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