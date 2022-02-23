Серб Новак Джокович сыграет против россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Дубае. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 18:00 мск. Джокович — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович наконец-то провел первый матчи в сезоне. И порой складывалось впечатление, будто и не было никакой паузы.

Новак одержал уверенную победу над Лоренцо Музетти. В отдельных геймах итальянец, конечно, сопротивлялся, но в целом — без шансов.

За весь матч Джокович ни разу не отдал свою подачу и сделал три брейка. При этом серб был очень эмоциональным, чувствовалось, что он соскучился по игре.

Хачанов

У Хачанова в первом раунде был непростой матч с Алексом Де Минауром. Относительно простым получился разве что первый сет, а вот дальше начались проблемы.

Во втором сете Карен не смог подать на матч, проиграв в итоге на тай-брейке. Решающая партия тоже получилась невероятно нервной.

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Хачанов не лучшим образом действовал на своей подаче, а это, как известно, ключевой элемент в его игре. Так что можно даже сказать, что россиянину повело в матче с австралийцем.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.13, победу Хачанова букмекеры предлагают за 6.25.

Судя по тому, с каким настроем Джокович приехал в Дубай, у Карена здесь мизерные шансы на выход в следующий раунд.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-5,0) за 1.99.