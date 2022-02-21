Касаткина
Касаткина на прошлой неделе провела худший матч в сезоне. Россиянка с треском проиграла Иге Швентек в первом круге турнира в Дубае — 1:6, 2:6.
Но результат все-таки не удивил. Незадолго до этого Дарья пропустила из-за ковида турнир в Санкт-Петербурге. По всей видимости, физически она оказалась просто не готова к такому важному матчу.
На Открытом чемпионате Австралии Касаткина достойно выглядела в игре против Швентек. Кроме того, в первой половине января она хорошо провела турниры в Мельбурне и Сиднее, дойдя в обоих случаях до полуфинала.
Томлянович
Томлянович не очень удачно проводит стартовый отрезок сезона. В начале года австралийка выиграла по одному матчу на турнирах в Аделаиде и Сиднее. И на данный момент это ее главные успехи.
На Australian Open Айла в первом же раунде проиграла испанке Пауле Бадосе. Второй сет соперница забрала со счетом 0:6.
В Дубае Томлянович не прошла квалификацию, но все-таки попала в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге австралийская теннисистка уступила Варваре Грачевой.
Прогноз и ставка
На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.52, победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.60.
Дарья несколько лет назад без проблем обыгрывала Айлу. И сейчас у россиянки тоже есть хорошие шансы на выход в следующий раунд. Соперница явно не в лучшей форме.
Будем надеяться, что Касаткина уже пришла в себя после ковида. А по игре она явно лучше Томлянович.
Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 2.19.