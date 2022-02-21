Россиянка Дарья Касаткина сыграет с австралийкой Айлой Томлянович в первом круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 17:00 мск. Касаткина — Томлянович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Касаткина на прошлой неделе провела худший матч в сезоне. Россиянка с треском проиграла Иге Швентек в первом круге турнира в Дубае — 1:6, 2:6.

Но результат все-таки не удивил. Незадолго до этого Дарья пропустила из-за ковида турнир в Санкт-Петербурге. По всей видимости, физически она оказалась просто не готова к такому важному матчу.

На Открытом чемпионате Австралии Касаткина достойно выглядела в игре против Швентек. Кроме того, в первой половине января она хорошо провела турниры в Мельбурне и Сиднее, дойдя в обоих случаях до полуфинала.

Томлянович

Томлянович не очень удачно проводит стартовый отрезок сезона. В начале года австралийка выиграла по одному матчу на турнирах в Аделаиде и Сиднее. И на данный момент это ее главные успехи.

На Australian Open Айла в первом же раунде проиграла испанке Пауле Бадосе. Второй сет соперница забрала со счетом 0:6.

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В Дубае Томлянович не прошла квалификацию, но все-таки попала в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге австралийская теннисистка уступила Варваре Грачевой.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.52, победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.60.

Дарья несколько лет назад без проблем обыгрывала Айлу. И сейчас у россиянки тоже есть хорошие шансы на выход в следующий раунд. Соперница явно не в лучшей форме.

Будем надеяться, что Касаткина уже пришла в себя после ковида. А по игре она явно лучше Томлянович.

Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 2.19.