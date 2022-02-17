Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге турнира в Марселе. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 16:30 мск. Махач — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Махач

Махач попал в основную сетку через квалификацию, обыграв Филипа Горански и Андреа Арнабольди.

В первом круге Томаш одержал волевую победу над Дамиром Джумхуром. Чех без шансов отдал первую партию, но потом легко взял два следующих сета.

В январе Махач прошел отбор на Открытом чемпионате Австралии. В основной сетке ему удалось выиграть один матч. Во втором круге 21-летний теннисист уступил американцу Максиму Кресси.

Сафиуллин

Сафиуллин тоже участвовал в квалификации. Как и Махач, россиянин легко прошел через отбор.

В первом круге у Романа был тяжелейший матч против Алексея Попырина. В решающем сете ему удалось отыграть матчбол на своей подаче при счете 5:6. На тай-брейке россиянин вел 6:0, но выиграл только с четвертого матчбола.

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Для Сафиуллина это всего лишь третья победа на уровне ATP в текущем сезоне и шестая в карьере.

Прогноз и ставка

На Махача в этом матче можно поставить за 1.57, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.47.

В начале января на Кубке ATP Сафиуллин доказал, что способен играть почти с любым соперником, но проблема в том, что получается это далеко не всегда.

Поэтому оптимальный вариант для ставки в данном случае — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.38.