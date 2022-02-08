Лааксонен
Лааксонен попал в основную сетку турнира в Роттердаме через квалификацию. В отборе швейцарец обыграл Дамира Джумхура и Тима ван Рейтховена.
Перед этим у Лааксонена была серия из трех поражений, которая началась на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне Генри уступил Даниилу Медведеву.
После этого Лааксонен проиграл Джумхуру в первом раунде «челленджера» в Кемпере. А в Монпелье швейцарец вылетел уже после первого раунда квалификации.
Пока что главным достижением Лааксонена в этом году остается выход во второй круг на турнире в Мельбурне в начале января.
Рублев
У Рублева начало сезона получилось скомканным, далеко не таким, как ожидалось. И не в последнюю очередь из-за ковида, которым россиянин переболел в начале прошлого месяца.
Андрей провалил Открытый чемпионат Австралии, вылетев уже после третьего круга. После уверенных побед над Джанлукой Маджером и Ричардасом Беранкисом Рублев проиграл Марину Чиличу.
Прогноз и ставка
На Лааксонена в этом матче можно поставить за 5.15, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.18.
У Андрея вряд ли будут большие проблемы в предстоящей игре. Скорее всего, для победы будет достаточно двух сетов.
Ставка — тотал выигранных геймов Лааксонена меньше 8,5 за 1.98.
После неприятного матча с Чиличем прошло уже две недели, за это время Рублев наверняка успел восстановиться, в том числе в психологическом плане.