Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сенегал впервые выиграл Кубок АфрикиКубок Африки 2021: итоги турнира Усман ДембелеТрансферный дайджест. 1-7 февраля Александр БольшуновПервое золото. 6 февраля на Олимпиаде-2022
  • 20:27
    • Объявлено расписание матчей 1/8 финала Кубка России
  • 18:27
    • Дортмундская «Боруссия» анонсировала переход Никласа Зюле
  • 22:10
    • Клод Жиру — первая звезда недели в НХЛ
  • 21:17
    • Объявлена тройка лучших россиян недели в НХЛ
  • 16:36
    • Россия завоевала серебро Олимпиады в командном турнире по прыжках на лыжах с трамплина
  • 11:12
    • Две хоккеистки сборной России заразились коронавирусом
  • 06:19
    • Синицина и Кацалапов досрочно принесли России золото командного турнира ОИ-2022
    Все новости спорта

    Сможет ли Рублев разгромить Лааксонена?

    Лааксонен — Рублев. Прогноз (к. 1.98) и ставки на турнир в Роттердаме 8 февраля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Андрей Рублёв
    Прогноз и ставки на Лааксонен — Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против швейцарца Генри Лааксонене в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 14:30 мск. Лааксонен — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лааксонен

    Лааксонен попал в основную сетку турнира в Роттердаме через квалификацию. В отборе швейцарец обыграл Дамира Джумхура и Тима ван Рейтховена.

    Перед этим у Лааксонена была серия из трех поражений, которая началась на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне Генри уступил Даниилу Медведеву.

    После этого Лааксонен проиграл Джумхуру в первом раунде «челленджера» в Кемпере. А в Монпелье швейцарец вылетел уже после первого раунда квалификации.

    Пока что главным достижением Лааксонена в этом году остается выход во второй круг на турнире в Мельбурне в начале января.

    Рублев

    У Рублева начало сезона получилось скомканным, далеко не таким, как ожидалось. И не в последнюю очередь из-за ковида, которым россиянин переболел в начале прошлого месяца.

    Андрей провалил Открытый чемпионат Австралии, вылетев уже после третьего круга. После уверенных побед над Джанлукой Маджером и Ричардасом Беранкисом Рублев проиграл Марину Чиличу.

    Все прогнозы на теннис

    Рублев выиграл турнир в Роттердаме в прошлом году. В полуфинале он выиграл у Стефаноса Циципаса, а в решающем матче у Мартона Фучовича.

    Прогноз и ставка

    На Лааксонена в этом матче можно поставить за 5.15, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.18.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    У Андрея вряд ли будут большие проблемы в предстоящей игре. Скорее всего, для победы будет достаточно двух сетов.

    Ставка — тотал выигранных геймов Лааксонена меньше 8,5 за 1.98.

    После неприятного матча с Чиличем прошло уже две недели, за это время Рублев наверняка успел восстановиться, в том числе в психологическом плане.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Салернитана — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Париж — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Морейренсе — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оттава — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чикаго — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч США — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.14
  • Прогноз на матч Карацев — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Хачанов — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Сабах — Габала
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лааксонен — Рублев: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев разгромить Лааксонена?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры