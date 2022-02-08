Россиянин Андрей Рублев сыграет против швейцарца Генри Лааксонене в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 14:30 мск. Лааксонен — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лааксонен

Лааксонен попал в основную сетку турнира в Роттердаме через квалификацию. В отборе швейцарец обыграл Дамира Джумхура и Тима ван Рейтховена.

Перед этим у Лааксонена была серия из трех поражений, которая началась на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне Генри уступил Даниилу Медведеву.

После этого Лааксонен проиграл Джумхуру в первом раунде «челленджера» в Кемпере. А в Монпелье швейцарец вылетел уже после первого раунда квалификации.

Пока что главным достижением Лааксонена в этом году остается выход во второй круг на турнире в Мельбурне в начале января.

Рублев

У Рублева начало сезона получилось скомканным, далеко не таким, как ожидалось. И не в последнюю очередь из-за ковида, которым россиянин переболел в начале прошлого месяца.

Андрей провалил Открытый чемпионат Австралии, вылетев уже после третьего круга. После уверенных побед над Джанлукой Маджером и Ричардасом Беранкисом Рублев проиграл Марину Чиличу.

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Рублев выиграл турнир в Роттердаме в прошлом году . В полуфинале он выиграл у Стефаноса Циципаса, а в решающем матче у Мартона Фучовича.

Прогноз и ставка

На Лааксонена в этом матче можно поставить за 5.15, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.18.

У Андрея вряд ли будут большие проблемы в предстоящей игре. Скорее всего, для победы будет достаточно двух сетов.

Ставка — тотал выигранных геймов Лааксонена меньше 8,5 за 1.98.

После неприятного матча с Чиличем прошло уже две недели, за это время Рублев наверняка успел восстановиться, в том числе в психологическом плане.