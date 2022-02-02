Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира в Монпелье. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 14:00 мск. Давидович-Фокина — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина в январе провел всего лишь три матча. Сначала испанец проиграл Душану Лайовичу в первом круге турнира в Сиднее.

Потом был Открытый чемпионат Австралии. В стартовом раунде Алехандро легко выиграл у Алекса Болта, не отдав сопернику ни одного сета.

А во втором круге Давидович-Фокина устроил триллер вместе с Феликсом Оже-Альяссимом. Все четыре сета в этой игре завершились тай-брейком. Невероятный матч, в котором Алехандро абсолютно на равных играл против парня из топ-10.

Маннарино

Для Маннарино сезон начался не очень удачно. На первых двух турнирах француз не выиграл ни одного матча.

В Мельбурне Адриан проиграл Ботику ван де Зандшульпу, а в Сиднее — Максиму Кресси.

Но на Открытом чемпионате Австралии Маннарино внезапно дошел до четвертого круга, при этом остановив серьезных соперников.

Адриан выиграл у Джеймса Дакворта, Хуберта Хуркача и Аслана Карацева. Во всех случаях его соперники считались явными фаворитами.

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В четвертом раунде Маннарино проиграл Рафаэль Надалю, но испанец наверняка надолго запомнит первый сет. Там только тай-брейк продолжался 29 минут. И Рафе, по сути, повезло, что в следующих двух партиях француз не мог нормально играть из-за повреждения.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Маннарино, и на победу Давидовича-Фокины можно поставить за 1.92.

И это действительно тот случай, когда про ставку на исход лучше даже не задумываться.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.83. Скорее всего, будет затяжная игра.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.70.