Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичНа короткую перспективу. Топ известных игроков, которые не смогли закрепиться в «Барселоне» Адама ТраореТраоре в «Барселоне» — брак по расчету с прицелом на будущее Рафаэль НадальИсторический рекорд Надаля, болезненное поражение Медведева и еще 5 событий Australian Open-2022
  • 14:15
    • Юри Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Зенита»
  • 13:40
    • Грубец, Хохлов и Гуслистов — лучшие игроки КХЛ в январе
  • 12:14
    • «Йокерит» намерен продолжить выступления в КХЛ ближайшие годы
    Все новости спорта

    Маннарино проиграет Давидовичу-Фокине?

    Давидович-Фокина — Маннарино. Прогноз (к. 2.70) и ставки на турнир в Монпелье 2 февраля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Адриан Маннарино
    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Маннарино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адриан Маннарино
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира в Монпелье. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 14:00 мск. Давидович-Фокина — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Монпелье. Мужчины 02 Февраля 2022 года
    Alejandro Davidovich Fokina
  • Монпелье. Мужчины
    •  Alejandro Davidovich Fokina 14:00 Адриан Маннарино (Франция) Адриан Маннарино (Франция)
  • Монпелье. Мужчины
    •

    Давидович-Фокина

    Давидович-Фокина в январе провел всего лишь три матча. Сначала испанец проиграл Душану Лайовичу в первом круге турнира в Сиднее.

    Потом был Открытый чемпионат Австралии. В стартовом раунде Алехандро легко выиграл у Алекса Болта, не отдав сопернику ни одного сета.

    А во втором круге Давидович-Фокина устроил триллер вместе с Феликсом Оже-Альяссимом. Все четыре сета в этой игре завершились тай-брейком. Невероятный матч, в котором Алехандро абсолютно на равных играл против парня из топ-10.

    Маннарино

    Для Маннарино сезон начался не очень удачно. На первых двух турнирах француз не выиграл ни одного матча.

    В Мельбурне Адриан проиграл Ботику ван де Зандшульпу, а в Сиднее — Максиму Кресси.

    Но на Открытом чемпионате Австралии Маннарино внезапно дошел до четвертого круга, при этом остановив серьезных соперников.

    Адриан выиграл у Джеймса Дакворта, Хуберта Хуркача и Аслана Карацева. Во всех случаях его соперники считались явными фаворитами.

    Все прогнозы на теннис

    В четвертом раунде Маннарино проиграл Рафаэль Надалю, но испанец наверняка надолго запомнит первый сет. Там только тай-брейк продолжался 29 минут. И Рафе, по сути, повезло, что в следующих двух партиях француз не мог нормально играть из-за повреждения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Маннарино, и на победу Давидовича-Фокины можно поставить за 1.92.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    И это действительно тот случай, когда про ставку на исход лучше даже не задумываться.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.83. Скорее всего, будет затяжная игра.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хиберниан — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Суонси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливингстон — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сент-Миррен — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Росс Каунти — Абердин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Миллуолл — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.28
  • Прогноз на матч Данди — Данди Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Давидович-Фокина — Маннарино: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на теннис. Маннарино проиграет Давидовичу-Фокине?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры