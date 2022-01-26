ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Хави одержала тяжелую победуУ Хави мало игроков для его футбола в «Барселоне» Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 18-24 января Halo InfiniteHalo Infinite: локации 12 черепов и их свойства
  • 18:21
    • Президент «Ростова» покинул свой пост
  • 16:59
    • Маттео Берреттини справился с Гаэлем Монфисом и вышел в полуфинал AO
  • 16:22
    • «Венеция» интересуется форвардом «Спартака» Понсе
  • 16:18
    • «Арсенал» включился в борьбу за Де Томаса
  • 14:53
    • Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022
  • 14:40
    • Фати отказался от операции после очередной травмы
  • 14:20
    • «Барселона» хочет подписать Морату и Тальяфико
    Все новости спорта

    Циципас не отдаст Синнеру ни одной партии?

    Синнер — Циципас. Прогноз (к. 3.24) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 26 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Стефанос Циципас
    Прогноз и ставки на Синнер — Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 26 января, начало — в 07:00 мск. Синнер — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Australian Open. Мужчины 26 Января 2022 года
    Янник Синнер (Италия)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Янник Синнер (Италия) 07:00 Стефанос Циципас (Греция) Стефанос Циципас (Греция)
  • Australian Open. Мужчины
    •

    Синнер

    Синнер второй раз в карьере дошел до четвертьфинала на «Большого шлема». В 2020-м году он был в восьмерке лучших на «Ролан Гаррос».

    На этот раз Янник очень уверенно преодолел первые четыре раунда. Сначала 20-летний теннисист выиграл у Жуана Соузы и Стива Джонсона. Это была своеобразная разминка.

    В третьем раунде Синнер отдал один сет японцу Таро Даниэлю, но в целом он тотально доминировал.

    Предполагалось, что борьба будет в матче с Алексом Де Минауром, но австралиец на сегодняшний день не готов конкурировать с Синнером. Итальянец спокойно выиграл в трех сетах.

    Циципас

    А вот у Циципаса в четвертом круге был самый настоящий триллер. Грек выиграл в пятисетовом матче у Тейлора Фрица.

    При этом Стефанос отыгрался с 1-2 по партиям. Это был, пожалуй, самый напряженный матч турнира. По эмоциям эту игру сложно будет превзойти, это было слишком эпично.

    Все прогнозы на Australian Open

    Что-то подобное Циципас сделал год назад, когда обыграл Рафу Надаля, несмотря на то, что отдал первые два сета. На этот раз он тоже шикарно сыграл в решающих моментах, особенно на своей подаче.

    После матча Циципаса продолжили спрашивать о состоянии локтя, хотя и так очевидно, что травма его больше не тревожит. Невозможно играть на таком уровне, когда что-то беспокоит.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 1.70, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.26.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Странно, что именно Синнера считают фаворитом. На самом деле, такого Циципаса итальянцу будет крайне сложно остановить. Так что здесь все наоборот.

    Более того, грек вполне может обыграть Янника в трех сетах. Если, конечно, продолжит играть так же, как против Фрица. И для Синнера не очень хорого, что у него до сих пор не было ни одного напряженного матча.

    Ставка — победа Циципаса с форой по сетам (-1,5) за 3.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Антверпен — Сент-Трюйден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марокко — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.17
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Гент — Остенде
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Каролина — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коллинз — Корне
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оттава — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Циципас: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на теннис. Циципас не отдаст Синнеру ни одной партии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры