Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 26 января, начало — в 07:00 мск. Синнер — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер второй раз в карьере дошел до четвертьфинала на «Большого шлема». В 2020-м году он был в восьмерке лучших на «Ролан Гаррос».

На этот раз Янник очень уверенно преодолел первые четыре раунда. Сначала 20-летний теннисист выиграл у Жуана Соузы и Стива Джонсона. Это была своеобразная разминка.

В третьем раунде Синнер отдал один сет японцу Таро Даниэлю, но в целом он тотально доминировал.

Предполагалось, что борьба будет в матче с Алексом Де Минауром, но австралиец на сегодняшний день не готов конкурировать с Синнером. Итальянец спокойно выиграл в трех сетах.

Циципас

А вот у Циципаса в четвертом круге был самый настоящий триллер. Грек выиграл в пятисетовом матче у Тейлора Фрица.

При этом Стефанос отыгрался с 1-2 по партиям. Это был, пожалуй, самый напряженный матч турнира. По эмоциям эту игру сложно будет превзойти, это было слишком эпично.

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Что-то подобное Циципас сделал год назад, когда обыграл Рафу Надаля, несмотря на то, что отдал первые два сета. На этот раз он тоже шикарно сыграл в решающих моментах, особенно на своей подаче.

После матча Циципаса продолжили спрашивать о состоянии локтя, хотя и так очевидно, что травма его больше не тревожит. Невозможно играть на таком уровне, когда что-то беспокоит.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.70, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.26.

Странно, что именно Синнера считают фаворитом. На самом деле, такого Циципаса итальянцу будет крайне сложно остановить. Так что здесь все наоборот.

Более того, грек вполне может обыграть Янника в трех сетах. Если, конечно, продолжит играть так же, как против Фрица. И для Синнера не очень хорого, что у него до сих пор не было ни одного напряженного матча.

Ставка — победа Циципаса с форой по сетам (-1,5) за 3.24.