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    Сможет ли Хачанов пройти первый круг на Australian Open?

    Хачанов — Кудла. Прогноз (к. 1.87) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Кудла
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Денис Кудлы в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Хачанов — Кудла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 17 Января 2022 года
    Карен Хачанов (Россия)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Карен Хачанов (Россия) 03:00 Денис Кудла (Украина) Денис Кудла (Украина)
  • Australian Open. Мужчины
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    Хачанов

    Хачанов в первой половине января успел сыграть на двух турнирах. Как обычно, где-то Карен порадовал, а где-то, скажем так, мог выступить и получше.

    На первом турнире в Аделаиде Хачанов дошел до финала, где уступил Гаэлю Монфису. Психологические проблемы российского теннисиста так никуда и не делись, француз сделал брейк в конце каждого сета при счете 5:4.

    Но был и позитивный момент. В полуфинале Хачанов выиграл у Марина Чилича.

    Там же, в Аделаиде, Хачанов без проблем обыграл итальянца Джанлуку Маджера, но потом уступил Артуру Риндеркнешу. На приеме Карену надо прибавлять.

    Лучший результат Хачанова на Australian Open — выход в третий круг в 2019-2021 годах.

    Кудла

    Кудла начал сезон на турнире в Мельбурне, где безуспешно пытался пройти квалификацию. Американец проиграл японцу Ринки Хиджикате из четвертой сотни рейтинга.

    В Сиднее Денис выступил чуть лучше. Хотя в квалификации он снова проиграл, но в итоге попал в основную сетку благодаря тому, что один из участников вынужден был сняться.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первом круге Кудла обыграл аргентинца Федерико Дельбониса, а потом уступил бельгийцу Давиду Гоффену.

    Кудла трижды доходил до второго круга на Australian Open.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.20, победу Кудлы букмекеры предлагают за 6.75.

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    Карен ранее уже играл против Кудлы, но это было давно. Американец одержал победу над Хачановым на турнире в Вашингтоне в 2018 году. В контексте предстоящего матча этот результат не имеет никакого значения.

    Но при этом все равно нет никакой уверенности, что Хачанов выиграет в трех сетах. С учетом перепадов, которые регулярно случаются в игре Карена, Кудла легко может забрать хотя бы один сет.

    Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.

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    Хачанов — Кудла: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов пройти первый круг на Australian Open?
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