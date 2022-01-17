Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Денис Кудлы в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Хачанов — Кудла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов в первой половине января успел сыграть на двух турнирах. Как обычно, где-то Карен порадовал, а где-то, скажем так, мог выступить и получше.

На первом турнире в Аделаиде Хачанов дошел до финала, где уступил Гаэлю Монфису. Психологические проблемы российского теннисиста так никуда и не делись, француз сделал брейк в конце каждого сета при счете 5:4.

Но был и позитивный момент. В полуфинале Хачанов выиграл у Марина Чилича.

Там же, в Аделаиде, Хачанов без проблем обыграл итальянца Джанлуку Маджера, но потом уступил Артуру Риндеркнешу. На приеме Карену надо прибавлять.

Лучший результат Хачанова на Australian Open — выход в третий круг в 2019-2021 годах.

Кудла

Кудла начал сезон на турнире в Мельбурне, где безуспешно пытался пройти квалификацию. Американец проиграл японцу Ринки Хиджикате из четвертой сотни рейтинга.

В Сиднее Денис выступил чуть лучше. Хотя в квалификации он снова проиграл, но в итоге попал в основную сетку благодаря тому, что один из участников вынужден был сняться.

Все прогнозы на Australian Open

В первом круге Кудла обыграл аргентинца Федерико Дельбониса, а потом уступил бельгийцу Давиду Гоффену.

Кудла трижды доходил до второго круга на Australian Open.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.20, победу Кудлы букмекеры предлагают за 6.75.

Карен ранее уже играл против Кудлы, но это было давно. Американец одержал победу над Хачановым на турнире в Вашингтоне в 2018 году. В контексте предстоящего матча этот результат не имеет никакого значения.

Но при этом все равно нет никакой уверенности, что Хачанов выиграет в трех сетах. С учетом перепадов, которые регулярно случаются в игре Карена, Кудла легко может забрать хотя бы один сет.

Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.