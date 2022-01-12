Гарсия
Гарсия на прошлой неделе неудачно выступила в Мельбурне. В первом же матче экс-четвертая ракетка мира проиграла Анастасии Севастовой. Когда-то почти сенсация, а сейчас вполне обычный результат.
В Сиднее, между тем, Гарсия в стартовала с победы над Джессикой Пегулой. И в данном случае это сюрприз. Но с другой стороны, Каролин все-таки не зря когда-то входил в топ-5.
Для победы над американкой Гарсии хватило двух сетов. Во второй партии она переиграл соперницу на тай-брейке. Этот матч должен существенно помочь французской теннисистке в психологическом плане.
Рыбакина
Рыбакина тем временем уже успела намекнуть, что в этом сезоне будет штурмовать топ-10.
На первом же турнире в Мельбурне Елена дошла до финала. В решающем матче 13-я ракетка мира уступила Эшли Барти, но это было отличное выступление. Перед этим она без особых усилий обыгрывала своих соперниц.
А в Сиднее Рыбкина в первом круге уничтожила Эмму Радукану. 6:0, 6:1 — с таким счетом теннисистка из Казахстана обыграла действующую чемпионку US Open. Как говорится, без комментариев.
Прогноз и ставка
На Гарсию в этом матче можно поставить за 5.35, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.17.
Первый раз Елена обыграла француженку еще в 2018 году на турнире в Санкт-Петербурге. А в прошлом сезоне она легко разгромила Гарсию на US Open.
И нет никаких оснований сомневаться в том, что Рыбакина снова выиграет. На данный момент она играет на уровне топ-10.
Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,0) за 1.84.