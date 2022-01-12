Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против француженки Каролин Гарсии во втором круге турнира в Сиднее. Матч пройдет 12 января, начало — в 08:30 мск. Гарсия — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гарсия

Гарсия на прошлой неделе неудачно выступила в Мельбурне. В первом же матче экс-четвертая ракетка мира проиграла Анастасии Севастовой. Когда-то почти сенсация, а сейчас вполне обычный результат.

В Сиднее, между тем, Гарсия в стартовала с победы над Джессикой Пегулой. И в данном случае это сюрприз. Но с другой стороны, Каролин все-таки не зря когда-то входил в топ-5.

Для победы над американкой Гарсии хватило двух сетов. Во второй партии она переиграл соперницу на тай-брейке. Этот матч должен существенно помочь французской теннисистке в психологическом плане.

Рыбакина

Рыбакина тем временем уже успела намекнуть, что в этом сезоне будет штурмовать топ-10.

На первом же турнире в Мельбурне Елена дошла до финала. В решающем матче 13-я ракетка мира уступила Эшли Барти, но это было отличное выступление. Перед этим она без особых усилий обыгрывала своих соперниц.

Все прогнозы на теннис

А в Сиднее Рыбкина в первом круге уничтожила Эмму Радукану. 6:0, 6:1 — с таким счетом теннисистка из Казахстана обыграла действующую чемпионку US Open. Как говорится, без комментариев.

Прогноз и ставка

На Гарсию в этом матче можно поставить за 5.35, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.17.

Первый раз Елена обыграла француженку еще в 2018 году на турнире в Санкт-Петербурге. А в прошлом сезоне она легко разгромила Гарсию на US Open.

И нет никаких оснований сомневаться в том, что Рыбакина снова выиграет. На данный момент она играет на уровне топ-10.

Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,0) за 1.84.