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    Сможет ли Рыбакина разгромить Гарсию?

    Гарсия — Рыбакина. Прогноз (к. 1.84) и ставки на турнир в Сиднее 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гарсия — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против француженки Каролин Гарсии во втором круге турнира в Сиднее. Матч пройдет 12 января, начало — в 08:30 мск. Гарсия — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гарсия

    Гарсия на прошлой неделе неудачно выступила в Мельбурне. В первом же матче экс-четвертая ракетка мира проиграла Анастасии Севастовой. Когда-то почти сенсация, а сейчас вполне обычный результат.

    В Сиднее, между тем, Гарсия в стартовала с победы над Джессикой Пегулой. И в данном случае это сюрприз. Но с другой стороны, Каролин все-таки не зря когда-то входил в топ-5.

    Для победы над американкой Гарсии хватило двух сетов. Во второй партии она переиграл соперницу на тай-брейке. Этот матч должен существенно помочь французской теннисистке в психологическом плане.

    Рыбакина

    Рыбакина тем временем уже успела намекнуть, что в этом сезоне будет штурмовать топ-10.

    На первом же турнире в Мельбурне Елена дошла до финала. В решающем матче 13-я ракетка мира уступила Эшли Барти, но это было отличное выступление. Перед этим она без особых усилий обыгрывала своих соперниц.

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    А в Сиднее Рыбкина в первом круге уничтожила Эмму Радукану. 6:0, 6:1 — с таким счетом теннисистка из Казахстана обыграла действующую чемпионку US Open. Как говорится, без комментариев.

    Прогноз и ставка

    На Гарсию в этом матче можно поставить за 5.35, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.17.

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    Первый раз Елена обыграла француженку еще в 2018 году на турнире в Санкт-Петербурге. А в прошлом сезоне она легко разгромила Гарсию на US Open.

    И нет никаких оснований сомневаться в том, что Рыбакина снова выиграет. На данный момент она играет на уровне топ-10.

    Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,0) за 1.84.

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    Гарсия — Рыбакина: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рыбакина разгромить Гарсию?
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