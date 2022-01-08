Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против японки Наоми Осаки в полуфинале турнира в Мельбурне. Матч пройдет 8 января, начало — в 11:00 мск. Осака — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Осака

Осака начала год с победы над Ализе Корне. Это был ее первый матч за четыре месяца. Как известно, после неудачи на US Open японка досрочно завершила сезон, который стал для нее настоящим моральным испытанием.

По словам теннисистки, сейчас ее психологическое состояние в норме. Но рассуждать об этом можно будет только во время Открытого чемпионата Австралии, где от Наоми снова будут ждать как минимум выхода в финал.

Во втором круге Осака разгромила представительницу Бельгии Марину Заневскую, отдав ей лишь два гейма.

Дальше была победа над немкой Андреа Петкович. Японка легко взяла первый сет, а во втором сделала брейк при счете 6:5.

Кудерметова

Кудерметова, как и в прошлом году, может на первом же турнире в сезоне выйти в финал. Только теперь это уже вряд ли кого-то удивляет.

Вероника стартовала в Мальбурне с победы над Викторией Кужмовой. Интересно, что оба сета в этом матче она выиграла на тай-брейке.

Во втором круге у Кудерметовой был напряженный матч против Мэдисон Брэнгл. Первый сет россиянка взяла со счетом 6:0, но дальше было сложно. К счастью, в третьей партии она вовремя сделала брейк.

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В четвертьфинале Кудерметова переиграла Анастасию Потапову. В третьем сете Вероника не отдала соотечественнице ни одного гейма.

Прогноз и ставка

На Осаку в этом матче можно поставить за 1.24, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 4.45.

Есть подозрение, что сейчас как раз тот момент, когда у Вероники будет шанс заставить японку нервничать. Кудерметова может здорово играть на своей подаче и при этом порой она очень круто действует на приеме.

Ставка — Кудерметова выиграет хотя бы один сет за 2.16.

Будет сложно, но Кудерметову действительно нельзя назвать простой соперницей даже для такой звезды, как Осака.