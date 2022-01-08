Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Гаэля Монфиса в финале турнира в Аделаиде. Матч пройдет 9 января, начало — в 10:30 мск. Монфис — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Вопреки ожиданиям, Монфис очень удачно начал новый сезон, сходу добавшись до финала.

И вот что интересно: Гаэль выходит минимум в один финал 18 лет подряд. Среди действующих игроков по этому показателю француза опережает только Рафаэль Надаль.

В первом матче Монфис разгромил аргентинца Хуана Мануэля Серундоло. Таких легких матчей у 35-летнего теннисиста не было очень давно.

В четвертьфинале Монфис уверенно обыграл Томми Пола. На самом деле, американца совсем нельзя назвать простым соперником, но Гаэль снова почти не напрягался.

А в полуфинале Монфис, занимающий в текущем рейтинге 21-е место, одержал победу над австралийцем Танаси Танаси Коккинакисом. Второй сет завершился со счетом 6:0.

Хачанов

Хачанов тем временем вышел в финал на уровне ATP впервые с 2018 года. Тогда он взял титул на «Мастерсе» в Париже.

В полуфинале Карен одержал победу над Марином Чиличем. В тяжелейшем первом сете россиянин переиграл хорват на тай-брейке. А во втором очень вовремя сделал брейк при счете 2:1.

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Это был тот случай, когда Хачанов здорово играл на своей подаче. Чилич так и не смог взять хотя бы один гейм на приеме.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.69, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.28.

Монфис на этой неделе играл чересчур уверенно. При этом, в отличие от Хачанова, француз «разрывал» на приеме. Российский теннисист выглядел не так убедительно.

Скорее всего, Карен не сможет остановить топового Монфиса.

Ставка — победа Монфиса в двух сетах за 2.61.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.