ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовАнтигерои 2021-го: пузырь Суперлиги, тонущая «Барса» и полевой командир сборной России Вудворд (слева) уступает пост АрнольдуУход Вудворда дарит «Манчестер Юнайтед» надежду Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы
  • 21:40
    • Кокорин признан «посмешищем года» в чемпионате Италии
  • 17:54
    • «Мальорка» не забила пенальти и проиграла «Леванте»
  • 17:34
    • Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону
  • 16:37
    • Хавбек «Севильи» может перейти в ЦСКА
  • 11:34
    • Россия не смогла пробиться в финал Кубка ATP
  • 10:30
    • Хачанов — в финале турнира в Аделаиде
  • 15:57
    • Норвегия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Оберхофе, сборная России — 5-я
    Все новости спорта

    Сможет ли Хачанов взять титул в Аделаиде?

    Монфис — Хачанов. Прогноз (к. 2.61) и ставки на турнир в Аделаиде 9 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Гаэль Монфис Прогнозы на Карен Хачанов
    Прогноз и ставки на Монфис — Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Гаэля Монфиса в финале турнира в Аделаиде. Матч пройдет 9 января, начало — в 10:30 мск. Монфис — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Монфис

    Вопреки ожиданиям, Монфис очень удачно начал новый сезон, сходу добавшись до финала.

    И вот что интересно: Гаэль выходит минимум в один финал 18 лет подряд. Среди действующих игроков по этому показателю француза опережает только Рафаэль Надаль.

    В первом матче Монфис разгромил аргентинца Хуана Мануэля Серундоло. Таких легких матчей у 35-летнего теннисиста не было очень давно.

    В четвертьфинале Монфис уверенно обыграл Томми Пола. На самом деле, американца совсем нельзя назвать простым соперником, но Гаэль снова почти не напрягался.

    А в полуфинале Монфис, занимающий в текущем рейтинге 21-е место, одержал победу над австралийцем Танаси Танаси Коккинакисом. Второй сет завершился со счетом 6:0.

    Хачанов

    Хачанов тем временем вышел в финал на уровне ATP впервые с 2018 года. Тогда он взял титул на «Мастерсе» в Париже.

    В полуфинале Карен одержал победу над Марином Чиличем. В тяжелейшем первом сете россиянин переиграл хорват на тай-брейке. А во втором очень вовремя сделал брейк при счете 2:1.

    Все прогнозы на теннис

    Это был тот случай, когда Хачанов здорово играл на своей подаче. Чилич так и не смог взять хотя бы один гейм на приеме.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.69, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.28.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Монфис на этой неделе играл чересчур уверенно. При этом, в отличие от Хачанова, француз «разрывал» на приеме. Российский теннисист выглядел не так убедительно.

    Скорее всего, Карен не сможет остановить топового Монфиса.

    Ставка — победа Монфиса в двух сетах за 2.61.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.61
  • Прогноз на матч Даллас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ланс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Индиана — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Колорадо — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Анахайм — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эмполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Венеция — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Брест — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монфис — Хачанов: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов взять титул в Аделаиде?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры