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    Сможет ли Надаль разгромить Беранкиса?

    Надаль — Беранкис. Прогноз (к. 1.75) и ставки на турнир в Мельбурне 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Надаль — Беранкис
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 6 января, начало — в 05:00 мск. Надаль — Беранкис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Надаль

    Надаль в середине декабря провел несколько матчей на выставочном турнире в Абу-Даби, во время которого подхватил коронавирус.

    Было тревожно, Грунтовый король сомневался, что успеет восстановиться к Открытому чемпионату Австралии, но, к счастью, обошлось, как раз перед Новым годом он прилетел в Мельбурн.

    В Абу-Даби Рафа провел первые матчи после травмы стопы, из-за которой пропустил заключительную часть минувшего сезона.

    Сначала Надаль проиграл Энди Маррею, а потом уступил Денису Шаповалову, но эти результаты не стоит переоценивать. Рафе просто надо было понять, не тревожит ли его стопа. И в этом плане все в порядке.

    Беранкис

    Беранкис начал новый сезон в статусе 104-й ракетки мира, из-за чего даже на этом турнире ему пришлось пройти через квалификацию.

    В отборе литовский теннисист выиграл у Томаса Этчеверри и Алтуга Челикбилека.

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    В основной сетке Беранкис одержал победу над Маркосом Хироном, которого называли фаворитом матча. Тем не менее Ричардас разобрался с американцем в двух сетах.

    В прошлом году главным достижением Беранкиса стал выход в полуфинал Кубка Кремля.

    Прогноз и ставка

    На Надаля в этом матче можно поставить за 1.18, победу Беранкиса букмекеры предлагают за 5.15.

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    Вряд ли Рафа сейчас в идеальной форме, но в предстоящем матче у него не должно быть проблем.

    Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-4,5) за 1.75.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Беранкиса меньше 8,5 за 1.85. Литовцу будет очень сложно выигрывать геймы даже на своей подаче.

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    Надаль — Беранкис: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Надаль разгромить Беранкиса?
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