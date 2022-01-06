Испанец Рафаэль Надаль сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 6 января, начало — в 05:00 мск. Надаль — Беранкис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Надаль в середине декабря провел несколько матчей на выставочном турнире в Абу-Даби, во время которого подхватил коронавирус.

Было тревожно, Грунтовый король сомневался, что успеет восстановиться к Открытому чемпионату Австралии, но, к счастью, обошлось, как раз перед Новым годом он прилетел в Мельбурн.

В Абу-Даби Рафа провел первые матчи после травмы стопы, из-за которой пропустил заключительную часть минувшего сезона.

Сначала Надаль проиграл Энди Маррею, а потом уступил Денису Шаповалову, но эти результаты не стоит переоценивать. Рафе просто надо было понять, не тревожит ли его стопа. И в этом плане все в порядке.

Беранкис

Беранкис начал новый сезон в статусе 104-й ракетки мира, из-за чего даже на этом турнире ему пришлось пройти через квалификацию.

В отборе литовский теннисист выиграл у Томаса Этчеверри и Алтуга Челикбилека.

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В основной сетке Беранкис одержал победу над Маркосом Хироном, которого называли фаворитом матча. Тем не менее Ричардас разобрался с американцем в двух сетах.

В прошлом году главным достижением Беранкиса стал выход в полуфинал Кубка Кремля.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче можно поставить за 1.18, победу Беранкиса букмекеры предлагают за 5.15.

Вряд ли Рафа сейчас в идеальной форме, но в предстоящем матче у него не должно быть проблем.

Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-4,5) за 1.75.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Беранкиса меньше 8,5 за 1.85. Литовцу будет очень сложно выигрывать геймы даже на своей подаче.