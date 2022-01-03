Поляк Хуберт Хуркач сыграет против грузина Николоза Басилашвили в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 3 января в Мельбурне, начало — в 03:30 мск. Хуркач — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Для Хуркача это будет уже второй матч на Кубке ATP. В первом он без проблем выиграл у грека Аристотелиса Таноса.

Хуберт отдал 1076 ракетке мира из Греции всего лишь три гейма. Польский теннисист провел идеальный матч, но надо понимать, что данный результат нельзя переоценивать. Все-таки соперник пока что находится на совершенно другом уровне. Для поляка эта игра была всего лишь хорошей тренировкой перед встречей с Басилашвили.

Хуркач, как известно, стал одним из открытий прошлого сезона, поднявшись в рейтинге на девятое место и получив возможность сыграть даже на Итоговом турнире.

Главные успехи Хуркача в 2021-м: победа на «Мастерсе» в Майами, полуфинал Уимблдона, где ему удалось остановить Даниила Медведева и Роджера Федерера, а также полуфинал «Мастерса» в Париже и победа на турнире в Метце.

Басилашвили

Басилашвили тем временем открыл новый сезон матчем против Диего Шварцмана. И как ни странно, Николоз оказался совершенно не готов к этой игре.

Басилашвили проиграл аргентинцу со счетом 1:6, 2:6. Грузинский теннисист на первой подаче выиграл 44 процента очков, а на второй — всего лишь 13.

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Спад в игре начался у Басилашвили после сенсационного выхода в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Уже тогда он говорил, что его беспокоит травма. Поэтому вполне вероятно, что Николоз до сих пор находится не в оптимальных кондициях.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.28, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.84.

Судя по всему, Басилашвили пока что не готов противостоять парням из топ-20. Разгром от Шварцмана показал, что грузинский теннисист пока далек от своей идеальной формы.

Ставка — победа Хуркача в двух сетах за 1.82.