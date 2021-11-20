Россиянин Даниил Медведев сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 16:00 мск. Медведев — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев обеспечил себе место в полуфинале после первых двух матчей на групповом этапе.

В стартовом туре Даниил одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем. Проиграв первый сет на тай-брейке, россиянин легко взял вторую и третью партии.

Самым сложным был матч против Александра Зверева. Здесь тоже не обошлось без тай-брейка, в том числе в решающем сете. Немец плохо провел первую партию, но потом на корте была равная игра, в которой чуть больше повезло Медведеву.

Матч против Янника Синнера уже ничего не решал, но в итоге зрители увидели шоу. Медведев забрал первый сет со счетом 6:0, а потом снова были тай-брейки. Как и в игре против Зверева, российский теннисист дожал оппонента в третьем сете.

Рууд

Рууд на групповом этапе выиграл два матча. И, пожалуй, ему повезло в том плане, что перед вторым туром снялся Стефанос Циципас, которого заменил Кэмерон Норри.

Каспер в итоге обыграл британца, хотя начало матча было просто ужасным, соперник выиграл первый сет, отдав норвежцу лишь один гейм. Но главное, что в дальнейшем Рууд играл без ошибок.

По аналогичному сценарию развивался и матч против Андрея Рублева, который легко взял первый сет. А потом началась упорная борьба. Второй сет Рууд выиграл со счетом 7:5, а в решающем — на тай-брейке.

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Победа над Рублевым важна еще и в психологическом плане. Перед этим Рууд проиграл россиянину в пяти матчах кряду.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Рууда букмекеры предлагают за 4.20.

Сложно представить, что должно произойти, чтобы Медведев не смог пройти норвежца. На данный момент это нереально. По сути, даже Рублев должен был легко обыгрывать Рууда, но у него, как обычно, внезапно начались какие-то проблемы.

Ставка — победа Медведева в двух сетах за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на победу Медведева с форой по геймам (-5,5) за 3.10. Будет разгром.