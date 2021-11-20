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    Сможет ли Медведев разгромить Рууда в полуфинале?

    Медведев — Рууд. Прогноз (к. 3.10) и ставки на Итоговый турнир ATP 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Рууд
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 16:00 мск. Медведев — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев обеспечил себе место в полуфинале после первых двух матчей на групповом этапе.

    В стартовом туре Даниил одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем. Проиграв первый сет на тай-брейке, россиянин легко взял вторую и третью партии.

    Самым сложным был матч против Александра Зверева. Здесь тоже не обошлось без тай-брейка, в том числе в решающем сете. Немец плохо провел первую партию, но потом на корте была равная игра, в которой чуть больше повезло Медведеву.

    Матч против Янника Синнера уже ничего не решал, но в итоге зрители увидели шоу. Медведев забрал первый сет со счетом 6:0, а потом снова были тай-брейки. Как и в игре против Зверева, российский теннисист дожал оппонента в третьем сете.

    Рууд

    Рууд на групповом этапе выиграл два матча. И, пожалуй, ему повезло в том плане, что перед вторым туром снялся Стефанос Циципас, которого заменил Кэмерон Норри.

    Каспер в итоге обыграл британца, хотя начало матча было просто ужасным, соперник выиграл первый сет, отдав норвежцу лишь один гейм. Но главное, что в дальнейшем Рууд играл без ошибок.

    По аналогичному сценарию развивался и матч против Андрея Рублева, который легко взял первый сет. А потом началась упорная борьба. Второй сет Рууд выиграл со счетом 7:5, а в решающем — на тай-брейке.

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    Победа над Рублевым важна еще и в психологическом плане. Перед этим Рууд проиграл россиянину в пяти матчах кряду.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Рууда букмекеры предлагают за 4.20.

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    Сложно представить, что должно произойти, чтобы Медведев не смог пройти норвежца. На данный момент это нереально. По сути, даже Рублев должен был легко обыгрывать Рууда, но у него, как обычно, внезапно начались какие-то проблемы.

    Ставка — победа Медведева в двух сетах за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Медведева с форой по геймам (-5,5) за 3.10. Будет разгром.

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    Медведев — Рууд: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев разгромить Рууда в полуфинале?
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