Эстонка Анетт Контавейт сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 17 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 02:00 мск. Контавейт — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Контавейт

Контавейт шикарно провела первые матчи в Гвадалахаре, благодаря чему досрочно обеспечила себе место в полуфинале.

Анетт начала итоговый турнир с победы над Барборой Крейчиковой. У чешской теннисистки, по сути, не было ни малейших шансов на успех в этой игре.

А в следующем матче Контавейт разгромила Каролину Плишкову. Втрой сет эстонка выиграла со счетом 6:0.

И после этого Анетт все-таки немного расслабилась. В третьем туре она уступила Гарбин Мугурусе. Контавейт признала, что играла не лучшим образом, но очевидно, что это связано с мотивацией, все-таки она уже к тому моменту решила свою основную задачу.

Саккари

У Саккари тем временем был невероятно напряженный групповой этап. Относительно простым получился только стартовый матч против Иги Швентек, которая была не в лучшей форме.

Во втором туре Мария уступила Пауле Бадосе. В принципе, все решили нюансы, абсолютно равная игра, но испанка все-таки воспользовалась нечастыми ошибками Саккари.

Все прогнозы на теннис

Но зато в третьем матче теннисистка из Греции победила Арину Соболенко. Тут, правда, не обошлось без помощи соперницы, которая совершила 19 (!) двойных ошибок. При этом стоит признать, что Саккари тоже не лучшим образом действовала в геймах на своей подаче.

Прогноз и ставка

На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.52, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.68.

Ставка на исход — точно не вариант в данном случае.

Это будет уже пятая встреча Контавейт и Саккари в текущем сезоне. На данный момент в противостоянии (именно в этом году) ничья — 2:2.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.50.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.45.