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    Сможет ли Рууд удивить Джоковича?

    Джокович — Рууд. Прогноз (к. 1.98) и ставки на Итоговый турнир ATP 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Рууд
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против норвежца Каспера Рууда в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 16:00 мск. Джокович — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович приехал на Итоговый турнир в отличном настроении. В начале месяца он выиграл «Мастерс» в Париже. И благодаря этому серб в рекордный седьмой раз завершит сезон на первом месте в рейтинге.

    Но еще больше Новака порадовала победа над Даниилом Медведевым в решающем матче. Джокович все-таки смог адаптироваться к игре соперника, хотя начало было непростым, первый сет сет выиграл россиянин.

    После неприятного поражения от Медведева в финале US Open Джокович очень вовремя взял титул и вдобавок к этому еще обыграл своего главного оппонента в туре.

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    • Джокович пять раз выигрывал Итоговый турнир, но последняя на данный момент победа была еще в 2015 году.

    Рууд

    Рууд в этом сезоне серьезно поднялся в рейтинге благодаря тому, что наконец-то стал классно играть не только на грунте, но и на харде.

    Вот всего лишь один факт, который свидетельствует о прогрессе Каспера. Норвежец в этом году трижды дошел до четвертьфинала на «Мастерсах», которые проводились на харде. До 2021-го он не выиграл ни одного матча на хардовых турнирах такого уровня.

    Кроме того, Рууд взял титул в Сан-Диего, где обыграл Энди Маррея, Григора Димитрова и Кэмерона Норри.

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    Но все-таки главные успехи Рууда пока что связаны с грунтом. На этом покрытии он в текущем сезоне выиграл четыре турнира.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.13, победу Рууда букмекеры предлагают за 6.35.

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    Каспер действительно стал заметно лучше играть на харде, но против Новака на этом покрытии у него нет ни малейших шансов выиграть хотя бы один сет. В лучшем случае норвежец возьмет шесть-геймов.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-5,0) за 1.98.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета меньше 9,5 за 1.81.

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    Джокович — Рууд: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд удивить Джоковича?
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