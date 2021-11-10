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    Сможет ли Крейчикова остановить Контавейт?

    Крейчикова — Контавейт. Прогноз (к. 2.51) и ставки на Итоговый турнир WTA 10 ноября 2021 года

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    Анетт Контавейт
    Эстонка Анетт Контавейт сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в рамках группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 10 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Крейчикова — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    Крейчикова

    Крейчикова приехала в Гвадалахару в качестве третьей ракетки мира. Как бы ни завершился предстоящий турнир, уже сейчас можно сказать, что Барбора провела невероятный сезон.

    Главным достижением Крейчиковой стала сенсационная победа над Ролан Гаррос. Хотя еще до этого она дошла до финала в Дубае и взяла титул в Страсбурге.

    Вторую половину сезона чешская теннисистка провела, возможно, не так ярко, но тут есть о чем вспомнить. Например, в середине июля она выиграла домашний турнир в Праге.
    А на Открытом чемпионате США Крейчикова добралась до четвертьфинала, что также можно считать успехом.

    Важно отметить, что Крейчикова не играла с середины октября из-за повреждения колена. Но по словам теннисистки, сейчас ее эта проблема не беспокоит.

    Контавейт

    Попадание Контавейт на итоговый турнир — это почти голливудская история. Еще два-три месяца назад эстонка, возможно, даже не задумывалась об этом, но потом она вдруг начала выигрывать один турнир за другим.

    С конца августа Анетт выиграла четыре турнира

    . Ей удалось завоевать титулы в Кливленде, Остраве, на Кубке Кремля и в Клуж-Напоке. И это позволило Анетт подняться в рейтинге на восьмое место.

    Все прогнозы на теннис

    Контавейт выдала просто невероятный отрезок. И тут интересно, что внезапный прогресс в игре и результатах появился сразу после того, как в ее команду вошел Дмитрий Турсунов, который ранее работал с Ариной Соболенко.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.87, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.44.

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    Контавейт действительно находится в сумасшедшей форме, но ставить против Крейчиковой все равно опасно. Если чешка приехала в Мексику, значит, ее сейчас действительно ничего не беспокоит.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.51. Самый логичный вариант в данном случае. Исход же лучше не трогать — игра в этом плане максимально непредсказуемая.

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    Крейчикова — Контавейт: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Крейчикова остановить Контавейт?
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