ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» не проигрывает 10 матчей кряду«Арсенал» посрамил шутливые аккаунты в Twitter Валерий КарпинВ последний бой. Сборная России уже в ноябре может отобраться на ЧМ-2022 Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории
  • 23:38
    • Жиго может вернуться во Францию
  • 23:08
    • «Галатасарай» интересуется полузащитником «Локомотива»
  • 20:34
    • Карпин опасается провала в игре с «Кипром»
  • 20:07
    • ЦСКА ищет форварда и центрального защитника
  • 19:52
    • Хави установил в «Барселоне» нововведения
  • 19:22
    • Джикия и Жемалетдинов пропустили тренировку сборной России
    Все новости спорта

    Сможет ли Маррей обыграть Синнера?

    Синнер — Маррей. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Стокгольме 10 ноября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Энди Мюррей Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Синнер — Маррей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против итальянца Янника Синнера во втором круге турнира в Стокгольме. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:00 мск. Синнер — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Синнер в начале ноября неудачно выступил на «Мастерсе» в Париже, из-за чего не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.

    В столице Франции Яннику сразу же пришлось играть против Карлоса Алькараса. Матч получился напряженным, испанец одержал победу в двух сетах — 7:6, 7:5.

    Зато в октябре Синнер взял два титула (в Софии и Антверпене), дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и до полуфинала в Вене, благодаря чему дебютировал в топ-10.

    Синнер отказался от участия в молодежном Итоговом турнире, чтобы выступить в Стокгольме.

    Маррей

    Маррей стартовал в Стокгольме с первого круга. В рейтинге британец по-прежнему находится за пределами топ-100.

    Во вторник Энди одержал победу над норвежцем Виктором Дурасовичем. В первом сете соперник взял лишь один гейм, а вот в следующей партии все решилось только на тай-брейке.

    В Париже Маррей в первом круге уступил Доминику Кепферу. Это была настоящая драма, британец в третьем сете не реализовал семь матчболов.

    Все прогнозы на теннис

    Но все-таки важно, что осенью Маррей играет каждую неделю. Это говорит о том, что с физической формой у него все в порядке.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 1.28, победу Маррея букмекеры предлагают за 3.80.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Энди умеет удивлять, можно вспомнить хотя бы его победу над Карлосом Алькарасом в Индиан-Уэллсе или камбэк в игре с Хубертом Хуркачем на турнире в Вене.

    Но у Синнера британец вряд ли выиграет. И скорее всего, итальянцу хватит для победы двух сетов.

    Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одной партии будет тай-брейк за 2.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Юта — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Клипперс — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эванс — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия U19 — Андорра U19
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Германия U19 — Фарерские острова U19
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вавассори — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U19 — Греция U19
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция U19 — Албания U19
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Маррей: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маррей обыграть Синнера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры