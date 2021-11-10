Синнер
Синнер в начале ноября неудачно выступил на «Мастерсе» в Париже, из-за чего не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.
В столице Франции Яннику сразу же пришлось играть против Карлоса Алькараса. Матч получился напряженным, испанец одержал победу в двух сетах — 7:6, 7:5.
Зато в октябре Синнер взял два титула (в Софии и Антверпене), дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и до полуфинала в Вене, благодаря чему дебютировал в топ-10.
Синнер отказался от участия в молодежном Итоговом турнире, чтобы выступить в Стокгольме.
Маррей
Маррей стартовал в Стокгольме с первого круга. В рейтинге британец по-прежнему находится за пределами топ-100.
Во вторник Энди одержал победу над норвежцем Виктором Дурасовичем. В первом сете соперник взял лишь один гейм, а вот в следующей партии все решилось только на тай-брейке.
В Париже Маррей в первом круге уступил Доминику Кепферу. Это была настоящая драма, британец в третьем сете не реализовал семь матчболов.
Но все-таки важно, что осенью Маррей играет каждую неделю. Это говорит о том, что с физической формой у него все в порядке.
Прогноз и ставка
На Синнера в этом матче можно поставить за 1.28, победу Маррея букмекеры предлагают за 3.80.
Энди умеет удивлять, можно вспомнить хотя бы его победу над Карлосом Алькарасом в Индиан-Уэллсе или камбэк в игре с Хубертом Хуркачем на турнире в Вене.
Но у Синнера британец вряд ли выиграет. И скорее всего, итальянцу хватит для победы двух сетов.
Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.82.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одной партии будет тай-брейк за 2.36.