Британец Энди Маррей сыграет против итальянца Янника Синнера во втором круге турнира в Стокгольме. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:00 мск. Синнер — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер в начале ноября неудачно выступил на «Мастерсе» в Париже, из-за чего не смог квалифицироваться на Итоговый турнир.

В столице Франции Яннику сразу же пришлось играть против Карлоса Алькараса. Матч получился напряженным, испанец одержал победу в двух сетах — 7:6, 7:5.

Зато в октябре Синнер взял два титула (в Софии и Антверпене), дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и до полуфинала в Вене, благодаря чему дебютировал в топ-10.

Синнер отказался от участия в молодежном Итоговом турнире, чтобы выступить в Стокгольме.

Маррей

Маррей стартовал в Стокгольме с первого круга. В рейтинге британец по-прежнему находится за пределами топ-100.

Во вторник Энди одержал победу над норвежцем Виктором Дурасовичем. В первом сете соперник взял лишь один гейм, а вот в следующей партии все решилось только на тай-брейке.

В Париже Маррей в первом круге уступил Доминику Кепферу. Это была настоящая драма, британец в третьем сете не реализовал семь матчболов.

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Но все-таки важно, что осенью Маррей играет каждую неделю. Это говорит о том, что с физической формой у него все в порядке.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.28, победу Маррея букмекеры предлагают за 3.80.

Энди умеет удивлять, можно вспомнить хотя бы его победу над Карлосом Алькарасом в Индиан-Уэллсе или камбэк в игре с Хубертом Хуркачем на турнире в Вене.

Но у Синнера британец вряд ли выиграет. И скорее всего, итальянцу хватит для победы двух сетов.

Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одной партии будет тай-брейк за 2.36.