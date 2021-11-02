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    Димитров обыграет Гаске в двух сетах?

    Димитров — Гаске. Прогноз (к. 1.82) и ставки на «Мастерс» в Париже 2 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Гаске
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 13:00 мск. Димитров — Гаске: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Димитров

    Димитров в середине октября показал серьезный результат на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Бывшая третья ракетка мира неожиданно дошел до полуфинала.

    При этом в четвертом круге Григор одержал волевую победу над Даниилом Медведевым. Безусловно, это большой сюрприз, но, с другой стороны, встреча с россиянином показала, что болгарский теннисист наконец-то восстановился от постоянных травм.

    В Индиан-Уэллсе Димитров также обыграл Рейлли Опелку и Хуберта Хуркача, не дрогнув перед их мощнейшей подачей.

    В Вене на прошлой неделе Димитров вылетел после первого круга. Но тут дело в том, что его соперником уже в самом начале турнира стал Стефанос Циципас. Впрочем, даже по счету (6:7, 4:6) видно, что на корте была серьезная борьба.

    Гаске

    Гаске в последнее время играл на мелких турнирах. Например, на прошлой деле француз выступил на «челленджере» в Бресте. Ришар прошел первые два круга, но перед матчем 1/4 финала снялся из-за повреждения.

    В Антверпене Гаске в первом же раунде уступил сербу Душану Лайовича. Во втором сете соперник позволил ему взять лишь один гейм.

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    Перед этим Гаске выступил на «челленджерах» в Ренне и Орлеане. В первом случае он дошел до полуфинала, а во втором — до четвертьфинала. Но в любом случае, это уже давным-давно не тот Гаске, который когда-то занимал в рейтинге седьмое место.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.27, победу Гаске букмекеры предлагают за 3.92.

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    Если Григора ничего не беспокоит, матч вряд ли будет продолжать дольше двух сетов. На данный момент Гаске тяжело конкурировать с такими игроками.

    Ставка — победа Димитрова в двух сетах за 1.82.

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    Димитров — Гаске: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на теннис. Димитров обыграет Гаске в двух сетах?
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