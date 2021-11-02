Болгарин Григор Димитров сыграет против француза Ришара Гаске в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 13:00 мск. Димитров — Гаске: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Димитров в середине октября показал серьезный результат на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Бывшая третья ракетка мира неожиданно дошел до полуфинала.

При этом в четвертом круге Григор одержал волевую победу над Даниилом Медведевым. Безусловно, это большой сюрприз, но, с другой стороны, встреча с россиянином показала, что болгарский теннисист наконец-то восстановился от постоянных травм.

В Индиан-Уэллсе Димитров также обыграл Рейлли Опелку и Хуберта Хуркача, не дрогнув перед их мощнейшей подачей.

В Вене на прошлой неделе Димитров вылетел после первого круга. Но тут дело в том, что его соперником уже в самом начале турнира стал Стефанос Циципас. Впрочем, даже по счету (6:7, 4:6) видно, что на корте была серьезная борьба.

Гаске

Гаске в последнее время играл на мелких турнирах. Например, на прошлой деле француз выступил на «челленджере» в Бресте. Ришар прошел первые два круга, но перед матчем 1/4 финала снялся из-за повреждения.

В Антверпене Гаске в первом же раунде уступил сербу Душану Лайовича. Во втором сете соперник позволил ему взять лишь один гейм.

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Перед этим Гаске выступил на «челленджерах» в Ренне и Орлеане. В первом случае он дошел до полуфинала, а во втором — до четвертьфинала. Но в любом случае, это уже давным-давно не тот Гаске, который когда-то занимал в рейтинге седьмое место.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.27, победу Гаске букмекеры предлагают за 3.92.

Если Григора ничего не беспокоит, матч вряд ли будет продолжать дольше двух сетов. На данный момент Гаске тяжело конкурировать с такими игроками.

Ставка — победа Димитрова в двух сетах за 1.82.