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    Саккари остановит Александрову?

    Александрова — Саккари. Прогноз (к. 2.23) и ставки на Кубок Кремля 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Саккари
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 23 октября в Москве, начало — в 14:00 мск. Александрова — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Александрова впервые в карьере дошла на Кубке Кремля до полуфинала. До этого ее лучшим результатом здесь был четвертьфинал в 2019 году.

    В пятницу Екатерина сенсационно обыграла Арину Соболенко. Более того, для победы над второй ракеткой мира ей оказалось достаточно двух сетов. После матча россиянка призналась, что соперница сейчас не в лучшей, чем она и воспользовалась. Это, как известно, был всего лишь второй матч для Соболенко после коронавируса.

    Кроме того, ранее на этой неделе Александрова одержала победы над Онс Жабер и Ангелиной Калининой. И в этих матчах она тоже не отдала ни одной партии.

    А еще Александрова впервые в карьере обыграла на одном турнире сразу двух соперниц из топ-10.

    Саккари

    Свою главную задачу на этом турнире Саккари уже выполнила. Благодаря победе над Анной Калинской в стартовом матче Мария впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA.

    В четвертьфинале теннисистка из Греции выиграла у Симоны Халеп, потратив на этой два сета.

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    Саккари тоже впервые сыграет в полуфинале Кубка Кремля. Два года назад она вылетела после первого круга.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 2.71, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.51.

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    Екатерина очень удивила своей победой над Соболенко, но, по всей видимости, главная причина этого успеха кроется в состоянии соперницы, которая продолжает приходить в себя после ковида.

    Ставка — победа Саккари в двух сетах за 2.23.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Александровой меньше 11,5 за 1.95.

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    Александрова — Саккари: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на теннис. Саккари остановит Александрову?
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