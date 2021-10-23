Россиянка Екатерина Александрова сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале Кубка Кремля. Матч пройдет 23 октября в Москве, начало — в 14:00 мск. Александрова — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Александрова впервые в карьере дошла на Кубке Кремля до полуфинала. До этого ее лучшим результатом здесь был четвертьфинал в 2019 году.

В пятницу Екатерина сенсационно обыграла Арину Соболенко. Более того, для победы над второй ракеткой мира ей оказалось достаточно двух сетов. После матча россиянка призналась, что соперница сейчас не в лучшей, чем она и воспользовалась. Это, как известно, был всего лишь второй матч для Соболенко после коронавируса.

Кроме того, ранее на этой неделе Александрова одержала победы над Онс Жабер и Ангелиной Калининой. И в этих матчах она тоже не отдала ни одной партии.

А еще Александрова впервые в карьере обыграла на одном турнире сразу двух соперниц из топ-10.

Саккари

Свою главную задачу на этом турнире Саккари уже выполнила. Благодаря победе над Анной Калинской в стартовом матче Мария впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA.

В четвертьфинале теннисистка из Греции выиграла у Симоны Халеп, потратив на этой два сета.

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Саккари тоже впервые сыграет в полуфинале Кубка Кремля. Два года назад она вылетела после первого круга.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 2.71, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.51.

Екатерина очень удивила своей победой над Соболенко, но, по всей видимости, главная причина этого успеха кроется в состоянии соперницы, которая продолжает приходить в себя после ковида.

Ставка — победа Саккари в двух сетах за 2.23.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Александровой меньше 11,5 за 1.95.