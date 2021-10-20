Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Бернарды Перы во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 20 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Пера — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пера

Пера попала в основную сетку Кубке Кремля через квалификацию. В отборе американка обыграла россиянку Эрику Андрееву и белоруску Веру Лапко.

В первом круге Бернарда одержала победу над сербкой Александрой Крунич. В этой игре ей тоже оказалось достаточно двух сетов.

В целом же Пера слабо проводит текущий сезон. Она пока ни разу не проходила дальше второго круга, при этом зачастую вылетая еще после стартового раунда или в квалификации.

Главным достижением Перы в этом году остается выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Павлюченкова

Тем временем Павлюченкова сохраняет шансы на попадание на итоговый турнир года, который пройдет в Гвадалахаре. Для этого ей желательно выигрывать турнир в Москве. В текущем рейтинге WTA россиянка занимает 16-е место.

На прошлой неделе Настя дошла до третьего круга в Индиан-Уэллсе. Там она тоже стартовала сразу со второго раунда. После победы над Мэдисон Киз первая ракетка России уступила финалистке US Open-2021 Лейле Фернандес.

После Открытого чемпионата США, где она дошла до четвертого круга, Павлюченкова неудачно провела турниры в Остраве и Чикаго, на которых в общей сложности выиграла лишь один матч.

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Павлюченкова в 2014 году выигрывала Кубок Кремля, а в 2015-м и 2019-м доходила до финала.

Прогноз и ставка

На Перу в этом матче можно поставить за 3.58, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.31.

Судя по комментариям, Настя всерьез настроена пройти как можно дальше на домашнем турнире. И, возможно, даже побороться за титул.

Ставка — победа Павлюченковой в двух сетах за 1.82.