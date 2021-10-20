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    Сможет ли Павлюченкова обыграть Перу в двух сетах?

    Пера — Павлюченкова. Прогноз (к. 1.82) и ставки на Кубок Кремля 20 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Пера — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Бернарды Перы во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 20 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Пера — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пера

    Пера попала в основную сетку Кубке Кремля через квалификацию. В отборе американка обыграла россиянку Эрику Андрееву и белоруску Веру Лапко.

    В первом круге Бернарда одержала победу над сербкой Александрой Крунич. В этой игре ей тоже оказалось достаточно двух сетов.

    В целом же Пера слабо проводит текущий сезон. Она пока ни разу не проходила дальше второго круга, при этом зачастую вылетая еще после стартового раунда или в квалификации.

    Главным достижением Перы в этом году остается выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

    Павлюченкова

    Тем временем Павлюченкова сохраняет шансы на попадание на итоговый турнир года, который пройдет в Гвадалахаре. Для этого ей желательно выигрывать турнир в Москве. В текущем рейтинге WTA россиянка занимает 16-е место.

    На прошлой неделе Настя дошла до третьего круга в Индиан-Уэллсе. Там она тоже стартовала сразу со второго раунда. После победы над Мэдисон Киз первая ракетка России уступила финалистке US Open-2021 Лейле Фернандес.

    После Открытого чемпионата США, где она дошла до четвертого круга, Павлюченкова неудачно провела турниры в Остраве и Чикаго, на которых в общей сложности выиграла лишь один матч.

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    Павлюченкова в 2014 году выигрывала Кубок Кремля, а в 2015-м и 2019-м доходила до финала.

    Прогноз и ставка

    На Перу в этом матче можно поставить за 3.58, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.31.

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    Судя по комментариям, Настя всерьез настроена пройти как можно дальше на домашнем турнире. И, возможно, даже побороться за титул.

    Ставка — победа Павлюченковой в двух сетах за 1.82.

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    Пера — Павлюченкова: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Павлюченкова обыграть Перу в двух сетах?
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