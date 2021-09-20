Чжан Шуай
У Чжан в первой половине сезона была ужасная серия поражений. Свою первую победу она одержала только в конце мая, выйдя во второй круг в Страсбурге.
При этом вскоре, в первой половине июня, китаянка дошла до финала на турнире в Ноттингеме. В решающем матче проиграла британке Йоханне Конте.
В конце июля Чжан вышла в полуфинал в Палермо, а в начале августа добралась до четвертьфинала в Сан-Хосе. Интересно, что в Сан-Хосе 32-летняя теннисистка обыграла в первом круге Эмму Радукану.
На US Open Чжан выиграла один матч, после чего уступила...Радукану, которая вскоре станет чемпионкой американского мэйджора.
Путинцева
Тем временем Путинцева на минувшей неделе остановилась в шаге от решающего матча в словенском Портороже.
В полуфинале теннисистка из Казахстана уступила Ясмин Паолини. На самом деле, очень обидное поражение. Юлия легко выиграла первый сет, но потом позволила сопернице сделать камбэк.
На US Open Путинцева в этом году не выиграла ни одного матча. В первом круге 44-я ракетка мира уступила эстонке Кайе Канепи.
В Монреале и Цинциннати Путинцева тоже не впечатлила, зато в Сан-Хосе ей удалось выиграть у Донны Векич и Айлы Томлянович.
Прогноз и ставка
На Чжан Шуай в этом матче можно поставить за 2.49, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.56.
В противостоянии Путинцевой и Чжан после четырех матчей ничья — 2:2. Но два предыдущих матча уверенно выиграла Юлия. На недавнем турнире в Цинциннати она отдала китаянке лишь два гейма.
Ставка — победа Путинцевой в двух сетах за 2.27.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Чжан меньше 11,5 за 1.94.