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    Путинцева снова выиграет у Чжан Шуай?

    Чжан Шуай — Путинцева. Прогноз (к. 2.27) и ставки на турнир в Остраве 20 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чжан Шуай — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против китаянки Чжан Шуай в первом круге турнира в чешской Остраве. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Чжан Шуай — Путинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан Шуай

    У Чжан в первой половине сезона была ужасная серия поражений. Свою первую победу она одержала только в конце мая, выйдя во второй круг в Страсбурге.

    При этом вскоре, в первой половине июня, китаянка дошла до финала на турнире в Ноттингеме. В решающем матче проиграла британке Йоханне Конте.

    В конце июля Чжан вышла в полуфинал в Палермо, а в начале августа добралась до четвертьфинала в Сан-Хосе. Интересно, что в Сан-Хосе 32-летняя теннисистка обыграла в первом круге Эмму Радукану.

    На US Open Чжан выиграла один матч, после чего уступила...Радукану, которая вскоре станет чемпионкой американского мэйджора.

    Путинцева

    Тем временем Путинцева на минувшей неделе остановилась в шаге от решающего матча в словенском Портороже.

    В полуфинале теннисистка из Казахстана уступила Ясмин Паолини. На самом деле, очень обидное поражение. Юлия легко выиграла первый сет, но потом позволила сопернице сделать камбэк.

    На US Open Путинцева в этом году не выиграла ни одного матча. В первом круге 44-я ракетка мира уступила эстонке Кайе Канепи.

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    В Монреале и Цинциннати Путинцева тоже не впечатлила, зато в Сан-Хосе ей удалось выиграть у Донны Векич и Айлы Томлянович.

    Прогноз и ставка

    На Чжан Шуай в этом матче можно поставить за 2.49, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.56.

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    В противостоянии Путинцевой и Чжан после четырех матчей ничья — 2:2. Но два предыдущих матча уверенно выиграла Юлия. На недавнем турнире в Цинциннати она отдала китаянке лишь два гейма.

    Ставка — победа Путинцевой в двух сетах за 2.27.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Чжан меньше 11,5 за 1.94.

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    Чжан Шуай — Путинцева: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на теннис. Путинцева снова выиграет у Чжан Шуай?
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