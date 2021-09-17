Итальянка Ясмин Паолини сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертьфинале турнира в словенском Портороже. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 12:00 мск. Паолини — Кырстя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Паолини

Паолини второй раз в сезоне выиграла два матча подряд на харде на уровне основной сетки WTA.

В первом круге итальянка встречалась с Даяной Ястремской. Первый сет Ясмин выиграла на тай-брейке, а во втором при счете 4:1 соперница снялась.

После этого Паолини легко выиграла у россиянки Анны Калинской — 6:3, 6:2.

В принципе, ничего удивительного, если вспомнить, что в Цинциннати Паолини прошла в квалификации опытных Анастасию Севастову и Донну Векич.

Кырстя

Кырстя в этом году очень успешно играла на грунте. В конце апреля румынка выиграла турнир в Стамбуле, а через месяц дошла до финала в Страсбурге.

Еще одним успехом стал выход в четвертый круг Ролан Гаррос. В третьем раунде Сорана разгромила Дарью Касаткину.

На Уимблдоне Кырстя во втором круге сенсационно выиграла у Виктории Азаренко, после чего уступила на тот момент почти никому неизвестной Эмме Радукану.

Все прогнозы на теннис

В Портороже 31-летняя теннисистка сначала выиграла у Хизер Уотсон, а потом одержала победу над Терезой Мартинцовой.

Прогноз и ставка

На Паолини в этом матче можно поставить за 2.55, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.53.

У румынки все-таки побольше опыта, хотя итальянка на этой неделе тоже выглядит очень солидно. Скорее всего, все решится в третьем сете, в котором лучше окажется Кырстя.

Ставка — победа Кырсти со счетом 2-1 по сетам за 4.10.