Чешская теннисистка Каролина Плишкова сыграет против гречанки Марии Саккари в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 9 сентября в Нью-Йорке, начало — 02:00 мск. Плишкова — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Плишкова

Плишкова четвертый раз в карьере дошла на US Open до четвертьфинала. Чешская теннисистка выиграла 19 из 23 последних матчей, благодаря чему поднялась в рейтинге на четвертое место.

В матче второго круга против Аманды Анисимовой Каролина выполнила 24 подачи навылет и установила новый рекорд женского турнира US Open по количеству эйсов в одной игре.

Всего же в четырех предыдущих матчах в активе Плишковой 58 эйсов. Первая подача очень сильно помогает ей на этом турнире.

В игре против Анастасии Павлюченковой в четвертом круге Плишкова выполнила только шесть эйсов, но точность и качество подачи все равно были на высоком уровне.

Пока что Плишкова проиграла лишь один сет — в матче с Анисимовой. В остальных случаях ей хватило для победы двух партий.

Саккари

Тем временем Саккари впервые в карьере вышла в четвертьфинал на Открытом чемпионате США.

В четвертом раунде у греческой теннисистки был тяжелейший матч против Бьянки Андрееску, чемпионки US Open-2019. Первый сет Саккари проиграла на тай-брейке. Во втором дело тоже дошло до тай-брейка, только на этот раз ей уже больше повезло. Решающий сет Мария забрала со счетом 6:3.

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В начале турнира Саккари одержала уверенные победы над украинкой Мартой Костюк и чешками Катериной Синяковой и Петрой Квитовой.

Прогноз и ставка

На Плишкову в этом матче можно поставить за 1.76, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.16.

Если Каролина снова сможет стабильно подавать первым мячом, у Марии точно будут проблемы. Когда соперница почти не ошибается на собственной подаче, это всегда очень усложняет задачу.

Ставка — победа Плишковой за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.84.