Плишкова
Плишкова четвертый раз в карьере дошла на US Open до четвертьфинала. Чешская теннисистка выиграла 19 из 23 последних матчей, благодаря чему поднялась в рейтинге на четвертое место.
В матче второго круга против Аманды Анисимовой Каролина выполнила
Всего же в четырех предыдущих матчах в активе Плишковой 58 эйсов. Первая подача очень сильно помогает ей на этом турнире.
В игре против Анастасии Павлюченковой в четвертом круге Плишкова выполнила только шесть эйсов, но точность и качество подачи все равно были на высоком уровне.
Пока что Плишкова проиграла лишь один сет — в матче с Анисимовой. В остальных случаях ей хватило для победы двух партий.
Саккари
Тем временем Саккари впервые в карьере вышла в четвертьфинал на Открытом чемпионате США.
В четвертом раунде у греческой теннисистки был тяжелейший матч против Бьянки Андрееску, чемпионки US Open-2019. Первый сет Саккари проиграла на тай-брейке. Во втором дело тоже дошло до тай-брейка, только на этот раз ей уже больше повезло. Решающий сет Мария забрала со счетом 6:3.
В начале турнира Саккари одержала уверенные победы над украинкой Мартой Костюк и чешками Катериной Синяковой и Петрой Квитовой.
Прогноз и ставка
На Плишкову в этом матче можно поставить за 1.76, победу Саккари букмекеры предлагают за 2.16.
Если Каролина снова сможет стабильно подавать первым мячом, у Марии точно будут проблемы. Когда соперница почти не ошибается на собственной подаче, это всегда очень усложняет задачу.
Ставка — победа Плишковой за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.84.