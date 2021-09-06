Гоёвчик
Гоёвчик — один из трех квалифаеров, которые дошли до четвертого раунда US Open. К слову, подобное случилось впервые в истории.
Ранее лучшим результатом Петера в Нью-Йорке был выход во второй круг в 2013 и 2014 году.
В квалификации 32-летний теннисист обыграл Лукаша Росола, Робина Хасе и Франциско Черундоло.
В основном сетке Гоёвчик в первом же круге сенсационно выиграл в пяти сетах у француза Уго Умбера. После этого была победа над Душаном Лайовичем — тоже в пяти сетах. А в третьем раунде Петер обыграл швейцарца Генри Лааксонена.
Алькарас
В мужском теннисе, похоже, появилась новая звезда. Если вы еще не видели, как играет Алькарас, срочно включайте сегодня ночью его матч против Гоёвчика. Если коротко: это просто невероятно.
От игры, которую демонстрирует этот 18-летний испанец, удовольствие получат даже те, кто, в принципе, не интересуется теннисом. Зрелищный и агрессивный — эти два эпитета максимально четко описывают теннис Алькараса.
В третьем круге Карлос одержала сенсационную победу над Стефаносом Циципасом. Грек сдался на тай-брейке пятого сета.
Вот обзор этого сумасшедшего матча. Просто посмотрите на удары Алькараса.
Перед встречей с Циципасом испанец уверенно выиграл у Кэмерона Норри и Артуюра Риндеркнеха.
Судя по всему, в блидайшие пару лет Алькарас будет штурмовать вершину рейтинга.
Прогноз и ставка
На Гоёвчика в этом матче можно поставить за 4.33, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.25.
Гоёвчик наверняка посмотрел матч Карлоса против Циципаса, и теперь понимает, что у него нет ни малейших шансов на победу в предстоящей встрече. Но, опять-таки, если Алькарас будет играть на том же уровне.
Ставка — победа Алькараса в трех сетах за 2.38.
Или такой вариант — ставка на победу Алькараса с форой по геймам (-7,0) за 2.23.