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    Алькарас ворвется в четвертьфинал US Open?

    Гоёвчик — Алькарас. Прогноз (к. 2.23) и ставки на US Open 6 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Гоёвчик — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Петера Гоёвчика в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 00:00 мск. Гоёвчик — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гоёвчик

    Гоёвчик — один из трех квалифаеров, которые дошли до четвертого раунда US Open. К слову, подобное случилось впервые в истории.

    Ранее лучшим результатом Петера в Нью-Йорке был выход во второй круг в 2013 и 2014 году.

    В квалификации 32-летний теннисист обыграл Лукаша Росола, Робина Хасе и Франциско Черундоло.

    Все прогнозы на US Open

    В основном сетке Гоёвчик в первом же круге сенсационно выиграл в пяти сетах у француза Уго Умбера. После этого была победа над Душаном Лайовичем — тоже в пяти сетах. А в третьем раунде Петер обыграл швейцарца Генри Лааксонена.

    Алькарас

    В мужском теннисе, похоже, появилась новая звезда. Если вы еще не видели, как играет Алькарас, срочно включайте сегодня ночью его матч против Гоёвчика. Если коротко: это просто невероятно.

    От игры, которую демонстрирует этот 18-летний испанец, удовольствие получат даже те, кто, в принципе, не интересуется теннисом. Зрелищный и агрессивный — эти два эпитета максимально четко описывают теннис Алькараса.

    В третьем круге Карлос одержала сенсационную победу над Стефаносом Циципасом. Грек сдался на тай-брейке пятого сета.

    Вот обзор этого сумасшедшего матча. Просто посмотрите на удары Алькараса.

    Карлос Алькарас против Стефаноса Циципаса

    Перед встречей с Циципасом испанец уверенно выиграл у Кэмерона Норри и Артуюра Риндеркнеха.

    Судя по всему, в блидайшие пару лет Алькарас будет штурмовать вершину рейтинга.

    Прогноз и ставка

    На Гоёвчика в этом матче можно поставить за 4.33, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.25.

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    Гоёвчик наверняка посмотрел матч Карлоса против Циципаса, и теперь понимает, что у него нет ни малейших шансов на победу в предстоящей встрече. Но, опять-таки, если Алькарас будет играть на том же уровне.

    Ставка — победа Алькараса в трех сетах за 2.38.

    Или такой вариант — ставка на победу Алькараса с форой по геймам (-7,0) за 2.23.

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    Гоёвчик — Алькарас: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Прогнозы на теннис. Алькарас ворвется в четвертьфинал US Open?
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