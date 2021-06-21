Россиянка Вероника Кудерметова сыграет с американкой Элисон Риск в первом круге на турнире в Истборне (Англия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 13:00 мск. Риск — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Риск

Риск в начале февраля проиграла в первом же круге Australian Open россиянке Анастасии Потаповой, после чего несколько месяцев не выходила на корт.

В конце апреля американка проиграла Иге Швентек в стартовом матче на престижном турнире в Мадриде — тоже разгромно.

В Риме Элисон снова попала на Швентек. На этот раз 31-я ракетка мира снялась по ходу первого сета при счете 5:4 в пользу соперницы.

Первую победу в текущем сезоне Риск одержала на травяном турнире в Ноттингеме. 30-летняя теннисистка с трудом обыграла китаянку Ван Сию. В следующем матче уступила в трех сетах Лорен Дэвис.

Кудерметова

Тем временем Кудерметова на прошлой неделе выступила на турнире в Берлине. Переход с грунта на траву получился так себе.

Вероника вылетела уже после второго круга. Хотя в стартовом матче ей удалось обыграть чешку Каролину Мухову. В третьем сете россиянка отдала сопернице лишь два гейма.

А потом Кудерметова уступила будущей победительнице турнира Людмиле Самсоновой, от которой абсолютно никто не ожидал такого прорыва.

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В 2019 году Кудерметова выиграла один матч на Уимблдоне и дошла до полуфинала в Хертогенбосе. Так что кое-какой опыт игры на траве у нее есть.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Риск букмекеры предлагают за 2.73.

На самом деле, Веронике досталась непростая соперница, которая очень классно играет на траве.

В 2019 году Риск дошла до четвертьфинала на Уимблдоне и выиграла турнир в Хертогенбосе, где в полуфинале победила как раз Кудерметову.

Так что тут многое будет зависеть от состояния американки. Если ее ничего не тревожит, у россиянки будут проблемы.

Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.48.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Риск выиграет хотя бы один сет за 1.65.