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    Сможет ли Кудерметова выиграть у Риск?

    Риск — Кудерметова. Прогноз (к. 2.48) и ставки на турнир в Истборне 21 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Риск — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет с американкой Элисон Риск в первом круге на турнире в Истборне (Англия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 13:00 мск. Риск — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Риск

    Риск в начале февраля проиграла в первом же круге Australian Open россиянке Анастасии Потаповой, после чего несколько месяцев не выходила на корт.

    В конце апреля американка проиграла Иге Швентек в стартовом матче на престижном турнире в Мадриде — тоже разгромно.

    В Риме Элисон снова попала на Швентек. На этот раз 31-я ракетка мира снялась по ходу первого сета при счете 5:4 в пользу соперницы.

    Первую победу в текущем сезоне Риск одержала на травяном турнире в Ноттингеме. 30-летняя теннисистка с трудом обыграла китаянку Ван Сию. В следующем матче уступила в трех сетах Лорен Дэвис.

    Кудерметова

    Тем временем Кудерметова на прошлой неделе выступила на турнире в Берлине. Переход с грунта на траву получился так себе.

    Вероника вылетела уже после второго круга. Хотя в стартовом матче ей удалось обыграть чешку Каролину Мухову. В третьем сете россиянка отдала сопернице лишь два гейма.

    А потом Кудерметова уступила будущей победительнице турнира Людмиле Самсоновой, от которой абсолютно никто не ожидал такого прорыва.

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    В 2019 году Кудерметова выиграла один матч на Уимблдоне и дошла до полуфинала в Хертогенбосе. Так что кое-какой опыт игры на траве у нее есть.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Риск букмекеры предлагают за 2.73.

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    На самом деле, Веронике досталась непростая соперница, которая очень классно играет на траве.

    В 2019 году Риск дошла до четвертьфинала на Уимблдоне и выиграла турнир в Хертогенбосе, где в полуфинале победила как раз Кудерметову.

    Так что тут многое будет зависеть от состояния американки. Если ее ничего не тревожит, у россиянки будут проблемы.

    Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.48.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Риск выиграет хотя бы один сет за 1.65.

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