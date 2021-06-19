Россиянин Андрей Рублев сыграет против грузина Николоза Басилашвили в полуфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 13:00 мск. Рублев — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев впервые в карьере дошел в Галле до полуфинала. До этого его лучшим результатом здесь был выход в 1/4 финала в 2017 году.

Андрей на удивление очень уверенно проводит текущий турнир. До сих пор на этой неделе он не проиграл ни одного сета.

Ну а залогом такого успеха стала уверенная игра на своей подаче. В четвертьфинале против Филиппа Кольшрайбера россиянин снова ничего не позволил сопернику сделать на приеме. И если в первом сете все решилось на тай-брейке, то во втором Рублев отдал 37-летнему немцу лишь два гейма.

В начале турнира Рублев выиграл у Карена Хачанова и австралийца Джордана Томпсона.

Басилашвили

Для Басилашвили выход в полуфинале тоже является лучшим результатом в Галле.

Интересно, что в основную сетку грузинскому теннисисту пришлось пробиваться через квалификацию. В первом раунде отбора ему удалось выиграть два тай-брейка — с нервной системой у Николоса, похоже, все в порядке.

В первом круге Басилашвили выиграл в трех сетах у француза Жиля Симона. После этого были победы над Артюром Риндеркнехом и Ллойдом Харрисом.

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В этом году Басилашвили выиграл два турнира — в Дохе и Мюнхене. Благодаря этому он вернулся в топ-30.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.32, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.65.

Андрей дважды уступил Николозу в 2019 году, но в прошлом сезоне взял реванш — сначала в Нью-Йорке, а потом в Роттердаме.

Если Рублев продолжит играть так же уверенно, он точно выйдет в финал. Пауза, возникшая из-за раннего вылета на «Ролан Гаррос», действительно пошла ему на пользу.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.90. Достаточно смелый вариант, но мы все-таки верим в подачу Андрея: в двух из трех предыдущих матчей у его соперников не было ни одного брейк-пойнта. Это довольно существенная деталь.