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    Сможет ли Касаткина обыграть Бенчич?

    Касаткина — Бенчич. Прогноз (к. 1.83) и ставки на «Ролан Гаррос» 2 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Бенчич
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против швейцарки Белинды Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Касаткина — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина в шестой раз подряд преодолела стартовый круг на «Ролан Гаррос». На этот раз россиянка стартовала с победы над Мисаки Дои.

    Результат, безусловно, порадовал, но матч все равно получился не таким простым, как ожидалось. Все решилось только в третьем сете — 6:3, 5:7,6:3.

    При этом, если посмотреть на статистику, можно сразу заметить, что Дарья в очередной раз не очень уверенно действовала на своей подаче. Дои выиграла на приеме шесть геймов. 41 невынужденная ошибка — тоже не очень приятный момент.

    В общем, по качеству это был далеко не лучший матч Касаткиной, но для начала и так неплохо. По всей видимости, сказалось волнение.

    Бенчич

    Тем временем Бенчич стартовал с мощной победы над Надей Подороской. И если что, швейцарка обыграла прошлогоднюю финалистку «Ролан Гаррос».

    Счет, конечно, впечатляет — 6:0, 6:3 в пользу Белинды. Переиграла по всем статьям.

    И столь уверенная игра Бенчич немного удивила. Все-таки весной у нее не было каких-то заоблачных успехов. Разве что четвертьфинал турнира в Мадриде, но там у швейцарской теннисистки и сетка была не самая сложная.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    А вот, например, в Риме Бенчич сходу проиграла в двух сетах Кристине Младенович. Это женский теннис, самый непредсказуемый вид спорта, и больше тут нечего добавить.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 2.02, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.83.

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    Матч без явного фаворита, шансы 50 на 50, это очевидно. Но есть ощущения, что швейцарка будет ошибаться чуть-чуть меньше и в итоге пройдет дальше. Тем более Дарья на грунте играет не так уверенно, как на харде. Во всяком случае, в этом сезоне на твердом покрытии у нее лучше получалось.

    Ставка — победа Бенчич за 1.83.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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