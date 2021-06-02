Россиянка Дарья Касаткина сыграет против швейцарки Белинды Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Касаткина — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Касаткина в шестой раз подряд преодолела стартовый круг на «Ролан Гаррос». На этот раз россиянка стартовала с победы над Мисаки Дои.

Результат, безусловно, порадовал, но матч все равно получился не таким простым, как ожидалось. Все решилось только в третьем сете — 6:3, 5:7,6:3.

При этом, если посмотреть на статистику, можно сразу заметить, что Дарья в очередной раз не очень уверенно действовала на своей подаче. Дои выиграла на приеме шесть геймов. 41 невынужденная ошибка — тоже не очень приятный момент.

В общем, по качеству это был далеко не лучший матч Касаткиной, но для начала и так неплохо. По всей видимости, сказалось волнение.

Бенчич

Тем временем Бенчич стартовал с мощной победы над Надей Подороской. И если что, швейцарка обыграла прошлогоднюю финалистку «Ролан Гаррос».

Счет, конечно, впечатляет — 6:0, 6:3 в пользу Белинды. Переиграла по всем статьям.

И столь уверенная игра Бенчич немного удивила. Все-таки весной у нее не было каких-то заоблачных успехов. Разве что четвертьфинал турнира в Мадриде, но там у швейцарской теннисистки и сетка была не самая сложная.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

А вот, например, в Риме Бенчич сходу проиграла в двух сетах Кристине Младенович. Это женский теннис, самый непредсказуемый вид спорта, и больше тут нечего добавить.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 2.02, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.83.

Матч без явного фаворита, шансы 50 на 50, это очевидно. Но есть ощущения, что швейцарка будет ошибаться чуть-чуть меньше и в итоге пройдет дальше. Тем более Дарья на грунте играет не так уверенно, как на харде. Во всяком случае, в этом сезоне на твердом покрытии у нее лучше получалось.

Ставка — победа Бенчич за 1.83.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.36.