Серб Новак Джокович сыграет против американца Тенниса Сандгрена в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Джокович — Сандгрен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович перед стартом французского мэйджора выиграл домашний турнир в Белграде. В финале первая ракетка мира одержал победу над словаком Алексом Молчаном.

На то, что Новак находится в шикарной форме, указывает и его выступление на «Мастерсе» в Риме. Там он дошел до финала, где в напряженном матче уступил Рафе Надалю.

Если сравнивать с тем, что Джокович показал в апреле на первом турнире в Белграде и на «Мастерсе» в Монте-Карло, сейчас он, однозначно, играет в разы лучшем, чем после паузы. После Australian Open сербскому теннисисту пришлось пропустить почти два месяца из-за травмы мышц живота.

Джокович выигрывал «Ролан Гаррос» в 2016 году. Еще в четырех случаях он доходил до финала.

Сандгрен

Для Сандгрена сезон пока что получается провальным. В этом году ему удалось выиграть всего лишь три матча.

Перед «Ролан Гаррос» Теннис выступил на шести грунтовых турнирах. И только в Женеве ему удалось преодолеть первый круг. Американец неожиданно выиграл у итальянца Сальваторе Карузо.

На турнире в Белграде Сандгрен в первом раунде проиграл французу Жереми Шарди.

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Как и любому американцу, Сандгрену куда проще играть на твердом покрытии, чем на грунте. Здесь от него вряд ли стоит ждать чего-то серьезного.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Джокович легко выйдет в следующий раунд. Но если что, на победу Сандгрена можно поставить за 19.50.

На самом деле, так и есть, у американца нет ни малейших шансов создать хотя бы какие-то проблемы Джоковичу на грунте. На этом покрытии американец никогда не перебегает Новака.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-10,5) за 1.71.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета меньше 8,5 за 1.76.