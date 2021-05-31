Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ Томас ТухельТоп-3 тренеров клубного сезона 2020/2021 Антонио КонтеЕвропейский тренеропад. Почему топ-тренеры уходят из своих клубов?
  • 12:19
    • Подруга Роналду раскрыла планы форварда
  • 12:06
    • Головин планирует остаться в «Монако» на следующий сезон
  • 09:02
    • «Юта» вышла вперед в серии с «Мемфисом», «Филадельфия» снова разгромила «Вашингтон»
  • 23:57
    • «Челси» — победитель Лиги чемпионов
  • 00:24
    • «Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА
  • 23:01
    • «Милуоки» первым вышел во второй раунд плей-офф НБА
  • 22:28
    • Сборная Финляндии взяла верх над Германией
    Все новости спорта

    Сколько геймов Джокович отдаст Сандгрену?

    Джокович — Сандгрен. Прогноз (к. 1.71) и ставки на «Ролан Гаррос» 31 мая 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Джокович — Сандгрен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против американца Тенниса Сандгрена в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Джокович — Сандгрен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович перед стартом французского мэйджора выиграл домашний турнир в Белграде. В финале первая ракетка мира одержал победу над словаком Алексом Молчаном.

    На то, что Новак находится в шикарной форме, указывает и его выступление на «Мастерсе» в Риме. Там он дошел до финала, где в напряженном матче уступил Рафе Надалю.

    Если сравнивать с тем, что Джокович показал в апреле на первом турнире в Белграде и на «Мастерсе» в Монте-Карло, сейчас он, однозначно, играет в разы лучшем, чем после паузы. После Australian Open сербскому теннисисту пришлось пропустить почти два месяца из-за травмы мышц живота.

    Джокович выигрывал «Ролан Гаррос» в 2016 году. Еще в четырех случаях он доходил до финала.

    Сандгрен

    Для Сандгрена сезон пока что получается провальным. В этом году ему удалось выиграть всего лишь три матча.

    Перед «Ролан Гаррос» Теннис выступил на шести грунтовых турнирах. И только в Женеве ему удалось преодолеть первый круг. Американец неожиданно выиграл у итальянца Сальваторе Карузо.

    На турнире в Белграде Сандгрен в первом раунде проиграл французу Жереми Шарди.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Как и любому американцу, Сандгрену куда проще играть на твердом покрытии, чем на грунте. Здесь от него вряд ли стоит ждать чего-то серьезного.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Джокович легко выйдет в следующий раунд. Но если что, на победу Сандгрена можно поставить за 19.50.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На самом деле, так и есть, у американца нет ни малейших шансов создать хотя бы какие-то проблемы Джоковичу на грунте. На этом покрытии американец никогда не перебегает Новака.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-10,5) за 1.71.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета меньше 8,5 за 1.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Циципас — Шарди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Хачанов — Веселы
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Гомель — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Слуцк — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Италия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Олимпия Милан — ЦСКА
  • Баскетбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальта — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.92
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нант — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Финляндия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фламенго — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России
  • На пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери
    • 21:16 25/05/2021     Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
  • Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»
    • 04:14 25/05/2021     «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • 02:33
    Джокович — Сандгрен: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 31.05.2021. Прогнозы на теннис. Сколько геймов Джокович отдаст Сандгрену?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры