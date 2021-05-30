Россиянин Карен Хачанов сыграет против чеха Иржи Веселы в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая в Париже, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Веселы: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов ужасно провел весеннюю часть сезона. Лишь на турнире в Лионе ему удалось выиграть несколько матчей.

Перед этиж же Карен провалил четыре турнира кряду. И если в Монте-Карло он прошел хотя бы один раунд, то в Барселоне, Мадриде и Риме вылетал уже после стартвого матча.

В Лионе Хачанов дошел до полуфинала. Но тут надо учитывать, что в соперниках у него были парни из второй сотни рейтинга, а также французский ветеран Ришар Гаске.

Первому же серьезному оппоненту россиянин проиграл, причем с треском. В финал Хачанова не пустил британец Кэмерон Норри — 1:6, 1:6.

Очевидно, что перед стартом «Ролан Гаррос» Хачанов находится не в лучшей форме.

Веселы

У Веселы тоже не задался грунтовый сезон. Как и Хачанов, чех в основном проигрывал уже в стартовом матче.

И при этом Иржи играли на куда более скромных турнирах.

На этой неделе Веселы прошел один раунд в Парме, где обыграл американца Стива Джонсона, а потом уступил еще одному представителю США Томми Полу.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Факт: почти в каждом матче с участием Веселы в этом году хотя бы один сет заканчивался тай-брейком.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Веселы букмекеры предлагают за 3.66.

Осенью прошлого года Карен обыграл чеха во втором раунде «Ролан Гаррос». Два из четырех сетов тогда завершились тай-брейком.

Хачанов в идеальном состоянии должен легко обыгрывать Веселы, но как раз сейчас форма российского теннисиста совсем не внушает оптимизма.

Если у Веселы пойдет игра на своей подаче, остановить его будет очень сложно.

Ставка — победа Веселы за 3.66. Скорее всего, Хачанов снова проиграет. Предыдущие матчи показали, что ему пока не на что рассчитывать на серьезных турнирах.