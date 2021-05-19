ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресИнтриги топ-чемпионатов. Испания и Франция без чемпионов, в Англии и Италии борьба за ЛЧ Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021 Лионель МессиБедствие продолжается. «Барса» попрощалась с надеждами на титул
  • 23:49
    • СМИ: «Локомотив» хочет арендовать «Лужники» на 49 лет
  • 22:56
    • «Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Брайтону»
  • 22:35
    • Бензема и Жиру — в заявке сборной Франции на Евро-2020
  • 22:18
    • УНИКС в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань»
  • 21:53
    • «МЮ» не удержал победный счет в матче с «Фулхэмом»
  • 21:33
    • Колесников победил на 50-метровке на спине с рекордом мира на ЧЕ
  • 21:00
    • Федерер неудачно стартовал на турнире в Женеве
    Все новости спорта

    Тим обыграет Норри в двух сетах?

    Тим — Норри. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Лионе 19 мая 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Доминик Тим Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Тим — Норри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге на турнире в Лионе. Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:00 мск. Тим — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим

    Тим продолжает набирать форму после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить почти два месяца.

    Именно по этой причине австриец решил выступить в Лионе — сейчас ему нужна игровая практика перед «Ролан Гаррос».

    На прошлой неделе Тим провалил «Мастерс» в Риме. В третьем круге четвертая ракетка мира проиграл итальянцу Лоренцо Сонего. Там он с трудом перевел игру в третий сет, в котором неожиданно уступил на тай-брейке.

    В Мадриде Доминик выступил лучше, дойдя до полуфинала. После побед над Маркосом Хироном, Алексом Де Минауром и Джоном Изнером уступил Александру Звереву.

    Норри

    Тем временем Норри очень успешно проводит грунтовую часть сезона. На этом покрытии таких результатов от него точно не ждали.

    Все началось с Барселоны, где британец неожиданно дошел до четвертьфинала, обыграв по ходу турнира Карена Хачанова и Давида Гоффена.

    В португальском Эшториле Кэмерон и вовсе вышел в финал. В решающем матче 49-я ракетка мира уступил испанцу Альберто Рамоса.

    Все прогнозы на теннис

    Относительно успешным стал для Норри и «Мастерс» в Риме, где после квалификации он выиграл один матч в основной сетке.

    В Лионе британский теннисист стартовал с победы над Корентеном Муте.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 1.31, победу Норри букмекеры предлагают за 3.58.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Австриец будет заведен после Рима. Сейчас он действительно очень нуждается в игровой практиве, все-таки «Ролан Гаррос» стартует уже через две недели. Поэтому Тиму, который два месяца не играл, сейчас никак нельзя расслабляться.

    Ставка — победа Тима в двух сетах за 1.97. Норри хорошо провел недавние турниры, но против Доминика ему будет сложно.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Норри меньше 10,0 за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Индиана — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Карацев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Майхржак — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каспий — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Порту — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ислочь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эвертон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
    • 21:08 15/05/2021     «Атлетико» и «Барселона» вместе с «Реалом» борются за золото
  • Ла Лига: расклады в борьбе за чемпионство
    • 04:04 12/05/2021     «Барселона» снова разочаровала своих болельщиков
  • Выстрел в собственную ногу. «Барселона» и Куман подписали себе приговор
    • 16:46 12/05/2021
    Тим — Норри: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 19.05.2021. Прогнозы на теннис. Тим обыграет Норри в двух сетах?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры