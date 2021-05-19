Австриец Доминик Тим сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге на турнире в Лионе. Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:00 мск. Тим — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Тим продолжает набирать форму после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить почти два месяца.

Именно по этой причине австриец решил выступить в Лионе — сейчас ему нужна игровая практика перед «Ролан Гаррос».

На прошлой неделе Тим провалил «Мастерс» в Риме. В третьем круге четвертая ракетка мира проиграл итальянцу Лоренцо Сонего. Там он с трудом перевел игру в третий сет, в котором неожиданно уступил на тай-брейке.

В Мадриде Доминик выступил лучше, дойдя до полуфинала. После побед над Маркосом Хироном, Алексом Де Минауром и Джоном Изнером уступил Александру Звереву.

Норри

Тем временем Норри очень успешно проводит грунтовую часть сезона. На этом покрытии таких результатов от него точно не ждали.

Все началось с Барселоны, где британец неожиданно дошел до четвертьфинала, обыграв по ходу турнира Карена Хачанова и Давида Гоффена.

В португальском Эшториле Кэмерон и вовсе вышел в финал. В решающем матче 49-я ракетка мира уступил испанцу Альберто Рамоса.

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Относительно успешным стал для Норри и «Мастерс» в Риме, где после квалификации он выиграл один матч в основной сетке.

В Лионе британский теннисист стартовал с победы над Корентеном Муте.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 1.31, победу Норри букмекеры предлагают за 3.58.

Австриец будет заведен после Рима. Сейчас он действительно очень нуждается в игровой практиве, все-таки «Ролан Гаррос» стартует уже через две недели. Поэтому Тиму, который два месяца не играл, сейчас никак нельзя расслабляться.

Ставка — победа Тима в двух сетах за 1.97. Норри хорошо провел недавние турниры, но против Доминика ему будет сложно.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Норри меньше 10,0 за 1.91.