Джокович
Джокович наконец-то провел идеальный матч. Хотя очевидно, что это далеко не предел возможностей первой ракетки мира.
В третьем круге Новак разгромил Алехандро Давидовича-Фокину — 6:2, 6:1. Очень яркая победа, давно уже у серба не было таких качественных матчей. Тут при этом важно отметить, что он сполна воспользовался неопытностью соперника.
После игры Джокович тоже говорил о том, что остался доволен своим теннисом.
«По-моему, я играл минимум на 20-30% лучше, чем против Фрица пару дней назад. Я на верном пути и надеюсь, завтра выступлю еще лучше», — сказал Новак.
У американца Тэйлора Фрица Джокович выиграл в двух сетах 6:3, 7:6.
Циципас
После неудачного «Мастерса» в Мадриде Циципас стартовал в Риме с победы над Марином Чиличем — 7:5, 6:2.
По похожему сценарию прошел и матч с Маттео Берреттини в третьем раунде. В первом сете было много борьбы, а во втором Стефанос снова позволил сопернику взять лишь два гейма — 7:6, 6:2.
В Мадриде Циципас впервые в сезоне проиграл раньше четвертьфинала. Грек неожиданно уступил норвежцу Касперу Рууду.
Но в целом Циципас очень мощно проводит грунтовую часть сезона. В апреле он выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне.
Прогноз и ставка
На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.22.
В семи предыдущих матчах против грека Новак одержал четыре победы. Так что тут вряд ли можно говорить о каком-то явном преимуществе серба.
Тем более Циципас проводит, возможно, лучший на данный момент отрезок в карьере. И есть ощущение, что Стефанос удивит Джоковича. У первой ракетки мира этой весной, по сути, был только один по-настоящему сложный матч — в Белграде против Аслана Карацева, в котором он уступил. И это может стать проблемой.
Ставка — победа Циципаса за 2.22.