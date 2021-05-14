Серб Новак Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 11:00 мск. Джокович — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович наконец-то провел идеальный матч. Хотя очевидно, что это далеко не предел возможностей первой ракетки мира.

В третьем круге Новак разгромил Алехандро Давидовича-Фокину — 6:2, 6:1. Очень яркая победа, давно уже у серба не было таких качественных матчей. Тут при этом важно отметить, что он сполна воспользовался неопытностью соперника.

После игры Джокович тоже говорил о том, что остался доволен своим теннисом.

«По-моему, я играл минимум на 20-30% лучше, чем против Фрица пару дней назад. Я на верном пути и надеюсь, завтра выступлю еще лучше», — сказал Новак.

У американца Тэйлора Фрица Джокович выиграл в двух сетах 6:3, 7:6.

Циципас

После неудачного «Мастерса» в Мадриде Циципас стартовал в Риме с победы над Марином Чиличем — 7:5, 6:2.

По похожему сценарию прошел и матч с Маттео Берреттини в третьем раунде. В первом сете было много борьбы, а во втором Стефанос снова позволил сопернику взять лишь два гейма — 7:6, 6:2.

В Мадриде Циципас впервые в сезоне проиграл раньше четвертьфинала. Грек неожиданно уступил норвежцу Касперу Рууду.

Все прогнозы на теннис

Но в целом Циципас очень мощно проводит грунтовую часть сезона. В апреле он выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.22.

В семи предыдущих матчах против грека Новак одержал четыре победы. Так что тут вряд ли можно говорить о каком-то явном преимуществе серба.

Тем более Циципас проводит, возможно, лучший на данный момент отрезок в карьере. И есть ощущение, что Стефанос удивит Джоковича. У первой ракетки мира этой весной, по сути, был только один по-настоящему сложный матч — в Белграде против Аслана Карацева, в котором он уступил. И это может стать проблемой.

Ставка — победа Циципаса за 2.22.