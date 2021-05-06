Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против белоруски Арины Соболенко в полуфинале крупного турнира в Мадриде. Матч пройдет 6 мая, начало — в 21:30 мск. Соболенко — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

На данный момент можно сказать, что Арина невероятно проводит турнир в Мадриде.

Всего лишь несколько фактов. В четырех матчах Соболенко отдала лишь 13 геймов. И еще одна сумасшедшая подробность — за это время она сделала уже 121 виннерс. Очень мощно.

В первом круге белоруска разгромила Веру Звонареву, после этого была победа над Дарьей Касаткиной, а в третьем раунде она обыграла Джессику Пегулу.

В четвертьфинале Соболенко встречалась с Элизой Мертнес. При счете 6:1, 4:0 в пользу соперницы бельгийская теннисистка отказалась от продолжения матча, поняв всю бесперспективность своих усилий.

Соболенко вышла в пятый полуфинал уровня WTA 1000 и 20-й вообще.

Павлюченкова

А вот Павлюченкова конкретно всех удивила. Анастасия вышла в крупнейший полуфинал впервые с 2010 года.

После победы над Дженнифер Брэди в матче третьего круга россиянка призналась, что в начале года задумывалась даже о завершении карьеры. У нее появились сомнения, способна ли она сейчас обыгрывать серьезных соперниц. Оказывается, способна.

В четвертьфинале Павлюченкова остановила Каролину Мухову, которая перед этим обыграла Наоми Осаку и Марию Саккари. Анастасия выиграла в двух сетах — 7:6, 7:6. Невероятный по напряженности матч.

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Павлюченкова впервые в этом сезоне выиграла на одном турнире больше двух матчей.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.23, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 4.20.

В единственном матче между этими теннисистками, который состоялся в 2019 году, победу одержала россиянка. Однако сейчас этот результат не имеет никакого значения.

А самое главное, что Соболенко с тех пор стала одной из лучших в мире. Павлюченкова, как оказалось, до сих пор способна играть на высоком уроне, но против Арины у нее нет шансов.

Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 2.08.

Либо же можно рассмотреть ставку на победу Соболенко в двух сетах за 1.58.