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    Сможет ли Павлюченкова обыграть Соболенко и выйти в финал?

    Соболенко — Павлюченкова. Прогноз (к. 2.08) и ставки на турнир в Мадриде 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против белоруски Арины Соболенко в полуфинале крупного турнира в Мадриде. Матч пройдет 6 мая, начало — в 21:30 мск. Соболенко — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    На данный момент можно сказать, что Арина невероятно проводит турнир в Мадриде.

    Всего лишь несколько фактов. В четырех матчах Соболенко отдала лишь 13 геймов. И еще одна сумасшедшая подробность — за это время она сделала уже 121 виннерс. Очень мощно.

    В первом круге белоруска разгромила Веру Звонареву, после этого была победа над Дарьей Касаткиной, а в третьем раунде она обыграла Джессику Пегулу.

    В четвертьфинале Соболенко встречалась с Элизой Мертнес. При счете 6:1, 4:0 в пользу соперницы бельгийская теннисистка отказалась от продолжения матча, поняв всю бесперспективность своих усилий.

    Соболенко вышла в пятый полуфинал уровня WTA 1000 и 20-й вообще.

    Павлюченкова

    А вот Павлюченкова конкретно всех удивила. Анастасия вышла в крупнейший полуфинал впервые с 2010 года.

    После победы над Дженнифер Брэди в матче третьего круга россиянка призналась, что в начале года задумывалась даже о завершении карьеры. У нее появились сомнения, способна ли она сейчас обыгрывать серьезных соперниц. Оказывается, способна.

    В четвертьфинале Павлюченкова остановила Каролину Мухову, которая перед этим обыграла Наоми Осаку и Марию Саккари. Анастасия выиграла в двух сетах — 7:6, 7:6. Невероятный по напряженности матч.

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    Павлюченкова впервые в этом сезоне выиграла на одном турнире больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.23, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 4.20.

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    В единственном матче между этими теннисистками, который состоялся в 2019 году, победу одержала россиянка. Однако сейчас этот результат не имеет никакого значения.

    А самое главное, что Соболенко с тех пор стала одной из лучших в мире. Павлюченкова, как оказалось, до сих пор способна играть на высоком уроне, но против Арины у нее нет шансов.

    Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 2.08.

    Либо же можно рассмотреть ставку на победу Соболенко в двух сетах за 1.58.

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