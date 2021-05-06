Гарин
Грунтовый сезон пока что получается для Гарина не таким успешным, как ему хотелось бы.
Чилиец ранее выиграл лишь два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло, в Барселоне он и вовсе вылетел уже после первой игры, турнир в португальском Эшториле тоже получился так себе — в четвертьфинале Кристиан уступил Кэмерону Норри.
Но в Мадриде у Гарина пока что не было проблем. В первом круге 25-я ракетка мира выиграл у Фернандо Вердаско, а после этого одержал победу над Домиником Кепфером.
Гарин на уровне ATP выиграл на грунте 67% матчей.
Медведев
Медведев, как и ожидалось, в стартовом матче оставил не только много сил, но и эмоций.
Но Даниил все же выиграл, хотя начало матча против Алехандро Давидовича-Фокины не внушало оптимизма.
Россиянин проиграл первый сет, и появилось ощущение, что его кошмарная серия на грунте продолжится. До этого у него было шесть поражений кряду на этом покрытии.
CONFIRMED: @DaniilMedwed does NOT like playing on clay 😬#MMOpen pic.twitter.com/8fT4z03q2k— Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2021
Но Медведев все-таки нашел в себе силы на камбэк. Второй сет третья ракетка мира взял со счетом 6:4, а третий — 6:2.
Как ни странно, но это действительно серьезный успех для Медведева, который, к тому же, перед этим пропустил несколько турниров из-за коронавируса.
Прогноз и ставка
На Гарина в этом матче можно поставить за 2.33, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.66.
Как и в прошлый раз, мы снова сомневаемся в Медведеве. Тем более теперь ему придется играть против очень опытного грунтовика.
Даниил после победы над Давидовичем-Фокиной не скрывал, что ему тяжело даются матчи на грунте, в том числе морально.
Ставка — победа Гарина за 2.33.