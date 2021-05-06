ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСмелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов «Манчестер Сити» — ПСЖВ шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул «Манчестер Сити» — ПСЖЛЧ. «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале
  • 23:53
    • «Челси» обыграл «Реал» и сыграет с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов
  • 23:57
    • «Реал», «Барсу», «Юве» и «Милан» могут исключить из еврокубков на два года
  • 20:45
    • «Крылья», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ
  • 20:33
    • Матч между «МЮ» и «Ливерпулем» перенесен на 13 мая
  • 19:11
    • Инфантино: Мы всерьёз обсуждаем введение ограничений на зарплаты
    Все новости спорта

    Медведев проиграет Гарину?

    Гарин — Медведев. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Мадриде 6 мая 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев
    Прогноз и ставки на Гарин — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против чилийца Кристиана Гарина в третьем круге на «Мастерсе» в Мадриде. Матч пройдет 6 мая, начало — в 13:30 мск. Гарин — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гарин

    Грунтовый сезон пока что получается для Гарина не таким успешным, как ему хотелось бы.

    Чилиец ранее выиграл лишь два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло, в Барселоне он и вовсе вылетел уже после первой игры, турнир в португальском Эшториле тоже получился так себе — в четвертьфинале Кристиан уступил Кэмерону Норри.

    Но в Мадриде у Гарина пока что не было проблем. В первом круге 25-я ракетка мира выиграл у Фернандо Вердаско, а после этого одержал победу над Домиником Кепфером.

    Гарин на уровне ATP выиграл на грунте 67% матчей.

    Медведев

    Медведев, как и ожидалось, в стартовом матче оставил не только много сил, но и эмоций.

    Но Даниил все же выиграл, хотя начало матча против Алехандро Давидовича-Фокины не внушало оптимизма.

    Россиянин проиграл первый сет, и появилось ощущение, что его кошмарная серия на грунте продолжится. До этого у него было шесть поражений кряду на этом покрытии.

    Но Медведев все-таки нашел в себе силы на камбэк. Второй сет третья ракетка мира взял со счетом 6:4, а третий — 6:2.

    Все прогнозы на теннис

    Как ни странно, но это действительно серьезный успех для Медведева, который, к тому же, перед этим пропустил несколько турниров из-за коронавируса.

    Прогноз и ставка

    На Гарина в этом матче можно поставить за 2.33, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.66.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Как и в прошлый раз, мы снова сомневаемся в Медведеве. Тем более теперь ему придется играть против очень опытного грунтовика.

    Даниил после победы над Давидовичем-Фокиной не скрывал, что ему тяжело даются матчи на грунте, в том числе морально.

    Ставка — победа Гарина за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Коламбус — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Санта Фе — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Карацев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Изнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Надаль — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Герта — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    Гарин — Медведев: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 06.05.2021. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет Гарину?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры