Россиянин Даниил Медведев сыграет против чилийца Кристиана Гарина в третьем круге на «Мастерсе» в Мадриде. Матч пройдет 6 мая, начало — в 13:30 мск. Гарин — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гарин

Грунтовый сезон пока что получается для Гарина не таким успешным, как ему хотелось бы.

Чилиец ранее выиграл лишь два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло, в Барселоне он и вовсе вылетел уже после первой игры, турнир в португальском Эшториле тоже получился так себе — в четвертьфинале Кристиан уступил Кэмерону Норри.

Но в Мадриде у Гарина пока что не было проблем. В первом круге 25-я ракетка мира выиграл у Фернандо Вердаско, а после этого одержал победу над Домиником Кепфером.

Гарин на уровне ATP выиграл на грунте 67% матчей.

Медведев

Медведев, как и ожидалось, в стартовом матче оставил не только много сил, но и эмоций.

Но Даниил все же выиграл, хотя начало матча против Алехандро Давидовича-Фокины не внушало оптимизма.

Россиянин проиграл первый сет, и появилось ощущение, что его кошмарная серия на грунте продолжится. До этого у него было шесть поражений кряду на этом покрытии.

Но Медведев все-таки нашел в себе силы на камбэк. Второй сет третья ракетка мира взял со счетом 6:4, а третий — 6:2.

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Как ни странно, но это действительно серьезный успех для Медведева, который, к тому же, перед этим пропустил несколько турниров из-за коронавируса.

Прогноз и ставка

На Гарина в этом матче можно поставить за 2.33, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.66.

Как и в прошлый раз, мы снова сомневаемся в Медведеве. Тем более теперь ему придется играть против очень опытного грунтовика.

Даниил после победы над Давидовичем-Фокиной не скрывал, что ему тяжело даются матчи на грунте, в том числе морально.

Ставка — победа Гарина за 2.33.