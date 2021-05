Грунтовый сезон пока что получается для Гарина не таким успешным, как ему хотелось бы.

Чилиец ранее выиграл лишь два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло, в Барселоне он и вовсе вылетел уже после первой игры, турнир в португальском Эшториле тоже получился так себе — в четвертьфинале Кристиан уступил Кэмерону Норри.

Но в Мадриде у Гарина пока что не было проблем. В первом круге 25-я ракетка мира выиграл у Фернандо Вердаско, а после этого одержал победу над Домиником Кепфером.

Гарин на уровне ATP выиграл на грунте 67% матчей.

Медведев, как и ожидалось, в стартовом матче оставил не только много сил, но и эмоций.

Но Даниил все же выиграл, хотя начало матча против Алехандро Давидовича-Фокины не внушало оптимизма.

Россиянин проиграл первый сет, и появилось ощущение, что его кошмарная серия на грунте продолжится. До этого у него было шесть поражений кряду на этом покрытии.

