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    Сможет ли Квитова остановить Барти?

    Барти — Квитова. Прогноз (к. 2.18) и ставки на турнир в Мадриде 5 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Барти — Квитова
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    Эшли Барти
    Австралийка Эшли Барти сыграет против чешки Петры Квитовой в четвертьфинале крупного турнира в Мадриде. Матч пройдет 5 мая, начало — в 14:00 мск. Барти — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Барти

    Барти приехала в Мадрид после победы на турнире в Штутгарте. В финале австралийка обыграла Арину Соболенко. Кроме того, там она выиграла у Каролины Плишковой и Элины Свитолиной.

    В Мадриде Эшли стартовала с разгромной победы над Шелби Роджерс. Потом, правда, был не совсем спокойный матч против Тамары Зиданшек. Словенка взяла у первой ракетки мира партию со счетом 6:1.

    Но теннис Барти нужно оценивать, прежде всего, по игре с Игой Швентек. Эшли выиграла у действующей чемпионки «Ролан Гаррос» в двух сетах — 7:5, 6:4.

    Австралийская теннисистка в очередной раз провела сильный матч против одной из главных конкуренток.

    Квитова

    Квитова пока что тоже проиграла в Мадриде только один сет. В третьем круге у Петры был непростой матч с Вероникой Кудерметовой. Россиянка чудом забрала второй сет, но в решающей партии бывшая первая ракетка мира все-таки дожала соперницу.

    Перед этим же чешская теннисистка выиграла у соотечественницы Мари Бузковой и немки Анжелик Кербер.

    В Штутгарте Квитова одержала победы над Дженнифер Брэди и Марии Саккари, но в четвертьфинале не смогла протий Элину Свитолину.

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    Кроме того, Петра в начале апреля выступила на грунтовом турнире в Чарльстоне. Там она смогла пройти только один раунд, но сильно акцентировать внимание на этом не стоит, все-таки это были ее первые в сезоне матчи на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Барти в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.45, а на победу Квитовой — за 3.20.

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    У австралийки и чешки очень интересная история противостояния, на данный момент счет 5:4 в пользу Петры, но четыре из пяти последних матчей между ними завершились в пользу Эшли.

    Скорее всего, Барти снова обыграет Квитову. Первая ракетка мира очень здорово играет на грунте, и с этим вряд ли кто-то поспорит.

    Ставка — победа Барти в двух сетах за 2.18.

    И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Квитовой меньше 11,5 за 1.86.

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