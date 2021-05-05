Австралийка Эшли Барти сыграет против чешки Петры Квитовой в четвертьфинале крупного турнира в Мадриде. Матч пройдет 5 мая, начало — в 14:00 мск. Барти — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти приехала в Мадрид после победы на турнире в Штутгарте. В финале австралийка обыграла Арину Соболенко. Кроме того, там она выиграла у Каролины Плишковой и Элины Свитолиной.

В Мадриде Эшли стартовала с разгромной победы над Шелби Роджерс. Потом, правда, был не совсем спокойный матч против Тамары Зиданшек. Словенка взяла у первой ракетки мира партию со счетом 6:1.

Но теннис Барти нужно оценивать, прежде всего, по игре с Игой Швентек. Эшли выиграла у действующей чемпионки «Ролан Гаррос» в двух сетах — 7:5, 6:4.

Австралийская теннисистка в очередной раз провела сильный матч против одной из главных конкуренток.

Квитова

Квитова пока что тоже проиграла в Мадриде только один сет. В третьем круге у Петры был непростой матч с Вероникой Кудерметовой. Россиянка чудом забрала второй сет, но в решающей партии бывшая первая ракетка мира все-таки дожала соперницу.

Перед этим же чешская теннисистка выиграла у соотечественницы Мари Бузковой и немки Анжелик Кербер.

В Штутгарте Квитова одержала победы над Дженнифер Брэди и Марии Саккари, но в четвертьфинале не смогла протий Элину Свитолину.

Все прогнозы на теннис

Кроме того, Петра в начале апреля выступила на грунтовом турнире в Чарльстоне. Там она смогла пройти только один раунд, но сильно акцентировать внимание на этом не стоит, все-таки это были ее первые в сезоне матчи на грунте.

Прогноз и ставка

На Барти в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.45, а на победу Квитовой — за 3.20.

У австралийки и чешки очень интересная история противостояния, на данный момент счет 5:4 в пользу Петры, но четыре из пяти последних матчей между ними завершились в пользу Эшли.

Скорее всего, Барти снова обыграет Квитову. Первая ракетка мира очень здорово играет на грунте, и с этим вряд ли кто-то поспорит.

Ставка — победа Барти в двух сетах за 2.18.

И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Квитовой меньше 11,5 за 1.86.