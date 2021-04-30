Россиянка Дарья Касаткина сыграет против румынки Ирины Бегу в первом круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Бегу — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бегу

Бегу попала в основную сетку турнира в Мадриде через квалификацию. В первом отборочном раунде румынка одержала волевую победу над россиянкой Анной Калинской, а потом выиграла у Штефани Фёгеле.

В марте 30-летняя теннисистка неудачно выступила в Дубае и Майами. В обоих случаях проиграла уже в первом раунде.

Зато еще в феврале Бегу дошла до четвертьфинала сразу на двух турнирах в Мельбурне — до и после Australian Open.

В 2015 и 2016 годах Бегу дошла в Мадриде до четвертьфинала.

Касаткина

Касаткина впервые в этом сезоне сыграла на грунте только на прошлой неделе. Россиянка выиграла один матч в Стамбуле. В стартовом раунде она отдала лишь один гейм малоизвестной хорватке Терезе Мрдеже.

Но уже в следующем матче Дарья уступила украинке Марте Костюк — 3:6, 5:7.

Но пока что рано делать какие-то выводы по поводу перспектив Касаткиной на ближайших турнирах, в том числе на «Ролан Гаррос».

Все прогнозы на теннис

В феврале, напомним, Касаткина выиграла турнир в Мельбурне, а в марте взяла титул в Санкт-Петербурге.

Прогноз и ставка

На Бегу в этом матче можно поставить за 2.49, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.56.

У Дарьи очень хорошая статистика в матчах с румынской теннисисткой — семь побед в восьми матчах. Единственный раз россиянка проигрывала ей еще в 2016 году.

Ставка — победа Касаткиной за 1.56. Не факт, что в двух сетах, но у Дарьи действительно неплохие шансы на выход в следующий раунд.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бегу меньше 11,5 за 1.95.