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    Касаткина продлит серию побед в матчах с Бегу?

    Бегу — Касаткина. Прогноз (к. 1.95) и ставки на турнир в Мадриде 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бегу — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против румынки Ирины Бегу в первом круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Бегу — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бегу

    Бегу попала в основную сетку турнира в Мадриде через квалификацию. В первом отборочном раунде румынка одержала волевую победу над россиянкой Анной Калинской, а потом выиграла у Штефани Фёгеле.

    В марте 30-летняя теннисистка неудачно выступила в Дубае и Майами. В обоих случаях проиграла уже в первом раунде.

    Зато еще в феврале Бегу дошла до четвертьфинала сразу на двух турнирах в Мельбурне — до и после Australian Open.

    В 2015 и 2016 годах Бегу дошла в Мадриде до четвертьфинала.

    Касаткина

    Касаткина впервые в этом сезоне сыграла на грунте только на прошлой неделе. Россиянка выиграла один матч в Стамбуле. В стартовом раунде она отдала лишь один гейм малоизвестной хорватке Терезе Мрдеже.

    Но уже в следующем матче Дарья уступила украинке Марте Костюк — 3:6, 5:7.

    Но пока что рано делать какие-то выводы по поводу перспектив Касаткиной на ближайших турнирах, в том числе на «Ролан Гаррос».

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    В феврале, напомним, Касаткина выиграла турнир в Мельбурне, а в марте взяла титул в Санкт-Петербурге.

    Прогноз и ставка

    На Бегу в этом матче можно поставить за 2.49, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.56.

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    У Дарьи очень хорошая статистика в матчах с румынской теннисисткой — семь побед в восьми матчах. Единственный раз россиянка проигрывала ей еще в 2016 году.

    Ставка — победа Касаткиной за 1.56. Не факт, что в двух сетах, но у Дарьи действительно неплохие шансы на выход в следующий раунд.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бегу меньше 11,5 за 1.95.

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