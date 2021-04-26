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    Шарди и Муньяр проведут на корте три сета?

    Шарди — Муньяр. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Эшториле 26 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шарди — Муньяр
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    Жереми Шарди
    Француз Жереми Шарди сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге на турнире в португальском Эшториле. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 17:00 мск. Шарди — Муньяр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шарди

    Шарди в апреле сыграл на двух грунтовых турнирах. Больших успехов пока не было.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Жереми в первом круге одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом, который даже по ходу матчей успевает напомнить, как ему не нравится играть на грунте.

    После этого француз проиграл в двух сетах болгарину Григору Димитрову. Хотя матч в целом получился относительно неплохим.

    В Барселоне Шарди тоже выиграл только один матче. После победы над Николозом Басилашвили 51-я ракетка мира уступил Денису Шаповалову.

    Муньяр

    Тем временем Муньяр в этом году играет только на грунте, хард его вообще не интересует.

    В апреле Хауме сначала дошел до финала на «челленджере» в Марбелье, а потом там же стал победителем турнира ATP.

    Но после турнира в Барселоне у Муньяра несколько дней наверняка было не самое лучшее настроение. Испанец относительно легко выиграл у Тьяго Монтейро, но потом был просто катастрофический матч против Стефаноса Циципаса. Грек сейчас в невероятной форме, это факт, но поражение со счетом 0:6, 2:6 это всегда очень больно, в любой ситуации.

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    В Эшториле Муньяру пришлось сыграть в квалификации. В первом раунде 23-летний испанец выиграл у Томаса Фаббиано, а во втором — у Фредерико Силвы.

    Прогноз и ставка

    На Шарди в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.87, а на победу Муньяра — за 1.44.

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    По поводу исхода сложно что-то сказать, явного фаворита тут нет. Соответственно, ставка на победителя точно не лучший вариант.

    Здесь все указывает на то, что теннисисты будут выяснять отношения в течение трех сетов.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Шарди больше 11,5 за 1.83.

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