Шарди
Шарди в апреле сыграл на двух грунтовых турнирах. Больших успехов пока не было.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Жереми в первом круге одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом, который даже по ходу матчей успевает напомнить, как ему не нравится играть на грунте.
После этого француз проиграл в двух сетах болгарину Григору Димитрову. Хотя матч в целом получился относительно неплохим.
В Барселоне Шарди тоже выиграл только один матче. После победы над Николозом Басилашвили 51-я ракетка мира уступил Денису Шаповалову.
Муньяр
Тем временем Муньяр в этом году играет только на грунте, хард его вообще не интересует.
В апреле Хауме сначала дошел до финала на «челленджере» в Марбелье, а потом там же стал победителем турнира ATP.
Но после турнира в Барселоне у Муньяра несколько дней наверняка было не самое лучшее настроение. Испанец относительно легко выиграл у Тьяго Монтейро, но потом был просто катастрофический матч против Стефаноса Циципаса. Грек сейчас в невероятной форме, это факт, но поражение со счетом 0:6, 2:6 это всегда очень больно, в любой ситуации.
В Эшториле Муньяру пришлось сыграть в квалификации. В первом раунде 23-летний испанец выиграл у Томаса Фаббиано, а во втором — у Фредерико Силвы.
Прогноз и ставка
На Шарди в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.87, а на победу Муньяра — за 1.44.
По поводу исхода сложно что-то сказать, явного фаворита тут нет. Соответственно, ставка на победителя точно не лучший вариант.
Здесь все указывает на то, что теннисисты будут выяснять отношения в течение трех сетов.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Шарди больше 11,5 за 1.83.