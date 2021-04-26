Француз Жереми Шарди сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге на турнире в португальском Эшториле. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 17:00 мск. Шарди — Муньяр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шарди

Шарди в апреле сыграл на двух грунтовых турнирах. Больших успехов пока не было.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Жереми в первом круге одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом, который даже по ходу матчей успевает напомнить, как ему не нравится играть на грунте.

После этого француз проиграл в двух сетах болгарину Григору Димитрову. Хотя матч в целом получился относительно неплохим.

В Барселоне Шарди тоже выиграл только один матче. После победы над Николозом Басилашвили 51-я ракетка мира уступил Денису Шаповалову.

Муньяр

Тем временем Муньяр в этом году играет только на грунте, хард его вообще не интересует.

В апреле Хауме сначала дошел до финала на «челленджере» в Марбелье, а потом там же стал победителем турнира ATP.

Но после турнира в Барселоне у Муньяра несколько дней наверняка было не самое лучшее настроение. Испанец относительно легко выиграл у Тьяго Монтейро, но потом был просто катастрофический матч против Стефаноса Циципаса. Грек сейчас в невероятной форме, это факт, но поражение со счетом 0:6, 2:6 это всегда очень больно, в любой ситуации.

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В Эшториле Муньяру пришлось сыграть в квалификации. В первом раунде 23-летний испанец выиграл у Томаса Фаббиано, а во втором — у Фредерико Силвы.

Прогноз и ставка

На Шарди в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.87, а на победу Муньяра — за 1.44.

По поводу исхода сложно что-то сказать, явного фаворита тут нет. Соответственно, ставка на победителя точно не лучший вариант.

Здесь все указывает на то, что теннисисты будут выяснять отношения в течение трех сетов.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Шарди больше 11,5 за 1.83.