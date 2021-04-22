Украинка Элина Свитолина сыграет против немки Анжелик Кербер во втором круге на турнире в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 19:30 мск. Свитолина — Кербер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свитолина

Для Свитолиной это будет первый в текущем сезоне матч на грунте, до этого она выступала только на твердом покрытии.

В конце марта украинка дошла до полуфинала в Майами. По ходу турнира пятая ракетка мира выиграла у Шелби Роджерс, Екатерины Александровой, Петры Квитовой и Анастасии Севастовой, после чего уступила лидеру женского рейтинга Эшли Барти.

Кроме того, Свитолина выиграла три матча на Открытом чемпионате Австралии. Правда, в ее случае это сложно назвать большим успехом.

Самыми неудачными для Свитолиной стали турниры в Дохе и Дубае. Там Элина сыграла явно ниже своих возможностей.

Кербер

Кербер, в отличие от Свитолиной, не попала в число сеяных, поэтому в Штутгарте ей пришлось стартовать с первого раунда.

Немка одержала уверенную победу над Екатериной Горгодзе из Грузии — 6:2, 6:2. Но это явно не повод для радости, учитывая, что соперница находится за пределами топ-200.

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В целом Кербер слабо проводит сезон. Ранее ей удалось выиграть больше одного матча на турнире в Мельбурне незадолго до Открытого чемпионата Австралии. На первом в сезоне мэйджоре бывшую первую ракетку мира разгромила Бернарда Пера.

Прогноз и ставка

На Свитолину в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.36, а на победу Кербер — за 3.26.

Это будет уже 14-я встреча украинки и немки. Но тут важно отметить, что шесть предыдущих матчей между ними завершились победами Элины. И за это время Кербер выиграла лишь один сет.

Несмотря на то, что Свитолину в этом сезоне тоже лихорадит, вряд ли она позволит сопернице прервать серию поражений.

Ставка — победа Свитолиной в двух сетах за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов меньше 9,5 за 1.89.