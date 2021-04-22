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    Кудерметова снова проиграет Канепи?

    Кудерметова — Канепи. Прогноз (к. 2.31) и ставки на турнир в Стамбуле 22 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Канепи
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против эстонки Кайи Канепи во втором круге на турнире в Стамбуле. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 14:30 мск. Кудерметова — Канепи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова в первом раунде провела тяжелейший матч против Бернарды Перы. Можно, наверное, даже сказать, что россиянке повезло. В третьем сете Вероника дожала соперницу на решающем тай-брейке.

    При этом очевидно, что Кудерметова отлично готова физически. Не в последнюю очередь благодаря этому ей и удалось пройти Перу.

    В начале апреля, как известно, 23-летняя россиянка выиграла турнир в Чарлстоне. Это ее первый титул в карьере. И что интересно, там Кудерметова в шести матчах не отдала ни одного сета и лишь в одной игре позволила сопернице взять больше семи геймов.

    В 2019 году Кудерметова дошла в Стамбуле до четвертьфинала.

    Канепи

    Для Канепи это первый турнир на грунте в текущем сезоне. В стартовом матче 35-летняя теннисистка выиграла в двух сетах у представительницы Казахстана Зарины Дияс.

    Главным достижением эстонки в этом году пока что остается выход в финал турнира в Мельбурне. Кайя уже во втором раунде выиграла у Арины Соболенко, а после этого одержала победы над Дарьей Касаткиной и Екатериной Александровой. В финале проиграла Элизе Мертенс.

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    На Открытом чемпионате Австралии Канепи дошла до третьего раунда, что, в общем-то, тоже можно считать неплохим достижением. Тем более во втором круге она обыграла американку Софию Кенин, которая стала победительницей Australian Open в 2020 году.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову букмекеры предлагают поставить за 1.71, а на победу Канепи — за 2.19.

    Ранее Вероника дважды проигрывала Кайе, причем в обоих случаях — на грунте в сезоне-2019.

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    Что-то подсказывает, что Кудерметову снова ждет матч из трех сетов. И не факт, что на этот раз игра завершится в ее пользу. Мощный теннис соперницы может стать проблемой для россиянки.

    Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.31.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 21,5 за 1.82.

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