Россиянин Карен Хачанов сыграет против серба Ласло Дьере в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов в этом сезоне пока играл только на харде. И вряд ли россиянин сейчас доволен своими результатами.

Больше трех матчей подряд Карен смог выиграть только на турнире в Мельбурне, где в итоге дошел до полуфинала.

На Australian Open Хачанов проиграл в третьем раунде итальянцу Маттео Берреттини. Во всех трех сетах россиянин уступил на тай-брейке.

Интресно, что в Хачанов в текущем году четыре раза проиграл матч, в котором вел 1:0 по сетам. Последний раз это случилось на «Мастерсе» в Майами в игре против Янника Синнера.

Дьере

Тем временем Дьере очень серьезно подготовился к основной части грунтового сезона.

На прошлой неделе серб дошел до финала на турнира в Кальяри. В четвертьфинале Ласло выиграл у итальянского таланта Лоренцо Музетти, а в полуфинале отдал лишь два гейма Николозу Басилашвили.

В решающем матче Дьере проиграл в трех Лоренцо Сонего. 25-летний теннисист, на самом деле, провел отличную игру, в которой запросто мог все завершить в свою пользу. Чуть-чуть не хватило везения.

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Кроме того, ранее в этом году Дьере уже играл на грунте в Буэнос-Айресе и Сантьяго.

Прогноз и ставка

На Хачанова букмекеры предлагают поставить за 1.56, а на победу Дьере — за 2.49.

Несмотря на некоторое преимущество Хачанова, ставить на его победу все-таки опасно. Карен крайне нестабилен, ему каждый раз чего-то не хватает, чтобы спокойно провести матч.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

Либо же можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Дьере больше 11,5 за 2.04. Сложно сказать, что Хачанову повезло с соперником.