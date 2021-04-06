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    Штруфф и Соуза проведут затяжной матч?

    Соуза — Штруфф. Прогноз (к. 2.66) и ставки на турнир в Кальяри 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Соуза — Штруфф
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    Ян-Леннард Штруфф
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против португальца Жуана Соузы в первом круге турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 12:00 мск. Соуза — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соуза

    Соуза в конце марта наконец-то прервал неприятную серию поражений в основной сетке ATP, которая началась еще в октябре 2019 года.

    После 14-ти поражений кряду португалец выиграл у австралийца Кристофера О’Коннела в матче первого круга на «Мастерсе» в Майами.

    Но развить успех не получилось, уже в следующем раунде Соуза проиграл французу Уго Умберу.

    В текущем рейтинге ATP Соуза занимает 103 место.

    Штруфф

    У Штруффа результаты, конечно, получше, но вряд ли он доволен собой в этом сезоне.

    В марте немецкий теннисист выиграл по одному матчу на турнирах в Дубае и Майами. Но перед этим были поражения в первых раунда на Australian Open и на турнирах в Монпелье и Роттердаме.

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    Выиграть больше одного матча подряд Штруфф смог только на турнире в Анталье и на ATP Cup, но было несколько месяцев назад.

    Прогноз и ставка

    На Соузу букмекеры предлагают поставить за 3.92, а на Штруффа — за 1.27.

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    Оба теннисиста находятся в непонятной форме, поэтому вряд ли здесь уместно выделять фаворита и аутсайдера.

    А самой логичной ставкой на этот матч станет тотал сетов больше 2,5 за 2.66.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 20,5 за 1.83.

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