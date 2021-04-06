Соуза
Соуза в конце марта наконец-то прервал неприятную серию поражений в основной сетке ATP, которая началась еще в октябре 2019 года.
После 14-ти поражений кряду португалец выиграл у австралийца Кристофера О’Коннела в матче первого круга на «Мастерсе» в Майами.
Но развить успех не получилось, уже в следующем раунде Соуза проиграл французу Уго Умберу.
В текущем рейтинге ATP Соуза занимает 103 место.
Штруфф
У Штруффа результаты, конечно, получше, но вряд ли он доволен собой в этом сезоне.
В марте немецкий теннисист выиграл по одному матчу на турнирах в Дубае и Майами. Но перед этим были поражения в первых раунда на Australian Open и на турнирах в Монпелье и Роттердаме.
Выиграть больше одного матча подряд Штруфф смог только на турнире в Анталье и на ATP Cup, но было несколько месяцев назад.
Прогноз и ставка
На Соузу букмекеры предлагают поставить за 3.92, а на Штруффа — за 1.27.
Оба теннисиста находятся в непонятной форме, поэтому вряд ли здесь уместно выделять фаворита и аутсайдера.
А самой логичной ставкой на этот матч станет тотал сетов больше 2,5 за 2.66.
Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 20,5 за 1.83.