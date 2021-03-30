Медведев
Медведев столкнулся с первыми трудностями уже во втором матче. Российский теннисист после уверенной победы на Лу Яньсюнем с трудом выиграл у Алексея Попырина. Это был матч из трех тяжелейших сетов, в том числе с двумя тай-брейками.
Во втором сете Даниил упустил три матчбола, допустив несколько очень серьезных ошибок.
По всей видимости, на действия второй ракетки мира повлияли погодные условия. В третьей партии у Медведева начались судороги, в какой-то момент он с трудом передвигался по корту.
Можно сказать, что Даниил лишь чудом дожал Попырина, который вполне мог рассчитывать на сенсационную победу.
CÓMO LO HIZO? 🤯— Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) March 28, 2021
A pesar de sufrir calambres sobre el final del partido, Daniil Medvedev 🇷🇺 jugó su mejor tenis y derrotó a Alexei Popyrin 🇦🇺 por 7-6(3), 6-7(7) y 6-4 para avanzar a la cuarta ronda del #MiamiOpen pic.twitter.com/Or7HTLCjKh
Тиафо
Тем временем Тиафо в третий раз в карьере дошел до четвертого круга в Майами. Пока что это главное достижение американца в текущем сезоне.
В первом круге Тиафо одержал волевую победу над итальянцем Стефано Травальей.
Во втором раунде в матче против Дэниэла Эванса Фрэнсис тоже отдал первый сет, но в итоге выиграл.
По такому же сценарию прошел и матч с Душаном Лайовичем. Только в данном случае Тиафо в первом сете взял лишь один гейм.
Также стоит отметить, что на Australian Open Тиафо провел шикарный матч против Новака Джоковича, несмотря на поражение. В двух сетах все решилось только на тай-брейке.
Прогноз и ставка
На Медведева букмекеры предлагают поставить за 1.20, а на Тиафо — за 5.05.
С одной стороны, все очевидно, Медведев явный фаворит. В прошлом году Даниил обыгрывал американца на Australian Open и US Open. Матч в Нью-Йорке Фрэнсис, наверное, до сих пор боится вспоминать, настолько там все было ужасно для него.
Однако сейчас другая ситуация. Медведев отдал невероятное количество сил в игре с Попыриным, и не факт, что он успеет полностью восстановиться к новому матчу.
Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.10.
Также есть смысл рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Тиафо больше 9,0 за 1.91. Вполне вероятно, что в этом матче теннисистам придется провести на корте три сета.