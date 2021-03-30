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    Успеет ли Медведев восстановиться к матчу с Тиафо?

    Медведев — Тиафо. Прогноз (к. 3.10) и ставки на турнир в Майами 30 марта 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Фрэнсис Тиафу Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Медведев — Тиафо
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафу в рамках четвертого круга на крупном турнире в Майами (США). Матч пройдет 30 марта, начало — в 18:00 мск. Медведев — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев столкнулся с первыми трудностями уже во втором матче. Российский теннисист после уверенной победы на Лу Яньсюнем с трудом выиграл у Алексея Попырина. Это был матч из трех тяжелейших сетов, в том числе с двумя тай-брейками.

    Во втором сете Даниил упустил три матчбола, допустив несколько очень серьезных ошибок.

    По всей видимости, на действия второй ракетки мира повлияли погодные условия. В третьей партии у Медведева начались судороги, в какой-то момент он с трудом передвигался по корту.

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    Можно сказать, что Даниил лишь чудом дожал Попырина, который вполне мог рассчитывать на сенсационную победу.

    Тиафо

    Тем временем Тиафо в третий раз в карьере дошел до четвертого круга в Майами. Пока что это главное достижение американца в текущем сезоне.

    В первом круге Тиафо одержал волевую победу над итальянцем Стефано Травальей.

    Во втором раунде в матче против Дэниэла Эванса Фрэнсис тоже отдал первый сет, но в итоге выиграл.

    По такому же сценарию прошел и матч с Душаном Лайовичем. Только в данном случае Тиафо в первом сете взял лишь один гейм.

    Также стоит отметить, что на Australian Open Тиафо провел шикарный матч против Новака Джоковича, несмотря на поражение. В двух сетах все решилось только на тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    На Медведева букмекеры предлагают поставить за 1.20, а на Тиафо — за 5.05.

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    С одной стороны, все очевидно, Медведев явный фаворит. В прошлом году Даниил обыгрывал американца на Australian Open и US Open. Матч в Нью-Йорке Фрэнсис, наверное, до сих пор боится вспоминать, настолько там все было ужасно для него.

    Однако сейчас другая ситуация. Медведев отдал невероятное количество сил в игре с Попыриным, и не факт, что он успеет полностью восстановиться к новому матчу.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.10.

    Также есть смысл рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Тиафо больше 9,0 за 1.91. Вполне вероятно, что в этом матче теннисистам придется провести на корте три сета.

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