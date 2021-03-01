Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Гарбин Мугурусы в первом круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 1 марта, начало — в 12:00 мск. Кудерметова — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова довольно успешно стартовала в новом сезоне. Главным достижением российской теннисистки пока что можно считать выход в финал турнира в Абу-Даби.

Среди тех, у кого выиграла Вероника, оказалась, например, украинка Элина Свитолина. В решающем матче уступила Арине Соболенко.

На Открытом чемпионате Австралии Кудерметова дошла до третьего круга, чего прежде с ней еще ни разу не случалось. После побед над Мартой Костюк и Варварой Грачевой россиянка проиграла румынке Симоне Халеп.

А главной неудачей пока что можно назвать провал на турнире в Аделаиде. Кудерметова уже в первом круге уступила американке Шелби Роджерс.

В прошлом году Кудерметова выиграла в Дохе один матч.

Мугуруса

Мугуруса тоже начала новый сезон в Абу-Даби. В отличие от Кудерметовой, испанка уже в третьем круге проиграла Марии Саккари.

Зато в начале февраля Гарбин успегно выступила на одном из турниров в Мельбурне. Там она дошла до финала, где, правда, уступила австралийке Эшли Барти.

Но главное разочарование Мугурусу постигло на Открытом чемпионате Австралии.

Все прогнозы на теннис

Испанская теннисистка демонстрировала феноменальный теннис, но в четвертом раунде ее соперницей стала Наоми Осака. У Мугурусы в третьем сете было два матчбола, которые она в итоге не реализовала. В остальном же Гарбин играла ни чуть не лучше японки, которая в итоге и стала победительницей Australian Open.

В 2018 году Мугуруса дошла до финала на турнире в Дохе.

Прогноз и ставка

На Кудерметову букмекеры предлагают поставить за 3.52, а на победу Мугурусы — за 1.32.

В прошлом году Кудерметова встречалась с Мугурусой на турнире в Дубае. Победу тогда одержала испанка, но россиянка все-таки смогла взять один сет.

Возможно, по аналогичному сценарию пройдет и ближайший матч. Но все-таки мы больше склоняемся к тому, что Мугуруса выиграет в двух партиях. Во всяком случае, если Гарбин будет играть так же, как в недавних матчах, шансов на успех у Кудерметовой будет немного.

Ставка - победа Мугурусы в двух сетах за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кудерметовой меньше 9,5 за 1.84.