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    Отдаст ли Мугуруса хотя бы один сет в игре с Кудерметовой?

    Кудерметова — Мугуруса. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Дохе 1 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Мугуруса
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    Гарбин Мугуруса
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Гарбин Мугурусы в первом круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 1 марта, начало — в 12:00 мск. Кудерметова — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова довольно успешно стартовала в новом сезоне. Главным достижением российской теннисистки пока что можно считать выход в финал турнира в Абу-Даби.

    Среди тех, у кого выиграла Вероника, оказалась, например, украинка Элина Свитолина. В решающем матче уступила Арине Соболенко.

    На Открытом чемпионате Австралии Кудерметова дошла до третьего круга, чего прежде с ней еще ни разу не случалось. После побед над Мартой Костюк и Варварой Грачевой россиянка проиграла румынке Симоне Халеп.

    А главной неудачей пока что можно назвать провал на турнире в Аделаиде. Кудерметова уже в первом круге уступила американке Шелби Роджерс.

    В прошлом году Кудерметова выиграла в Дохе один матч.

    Мугуруса

    Мугуруса тоже начала новый сезон в Абу-Даби. В отличие от Кудерметовой, испанка уже в третьем круге проиграла Марии Саккари.

    Зато в начале февраля Гарбин успегно выступила на одном из турниров в Мельбурне. Там она дошла до финала, где, правда, уступила австралийке Эшли Барти.

    Но главное разочарование Мугурусу постигло на Открытом чемпионате Австралии.

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    Испанская теннисистка демонстрировала феноменальный теннис, но в четвертом раунде ее соперницей стала Наоми Осака. У Мугурусы в третьем сете было два матчбола, которые она в итоге не реализовала. В остальном же Гарбин играла ни чуть не лучше японки, которая в итоге и стала победительницей Australian Open.

    В 2018 году Мугуруса дошла до финала на турнире в Дохе.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову букмекеры предлагают поставить за 3.52, а на победу Мугурусы — за 1.32.

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    В прошлом году Кудерметова встречалась с Мугурусой на турнире в Дубае. Победу тогда одержала испанка, но россиянка все-таки смогла взять один сет.

    Возможно, по аналогичному сценарию пройдет и ближайший матч. Но все-таки мы больше склоняемся к тому, что Мугуруса выиграет в двух партиях. Во всяком случае, если Гарбин будет играть так же, как в недавних матчах, шансов на успех у Кудерметовой будет немного.

    Ставка - победа Мугурусы в двух сетах за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кудерметовой меньше 9,5 за 1.84.

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