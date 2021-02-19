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    Медведев выйдет в финал Australian Open?

    Медведев — Циципас. Прогноз (к. 2.05) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 19 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Циципас
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 февраля в Мельбурне, начало — в 11:30 мск. Медведев — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев в третий раз сыграет в полуфинале на турнире «Большого шлема». До этого он дважды был в четверке лучших на US Open.

    Если не считать матч с Филипом Краивновичем в третьем круге, Даниил почти идеально прошел путь до полуфинала. В матче против серба Медведев дожал соперника только в пятом сете.

    В остальных матчах таких баталий не было. Даже в четвертьфинале, где Даниил встретился с Андреем Рублевым. Напряженная борьба была только в первом сете, до тех пор, пока оппонент не отдал гейм на своей подаче. После этого Медведев хладнокровно выиграл еще две партии.

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    Медведев выиграл 19-й матчей подряд, 11 — против соперников из топ-10. По итогам Australian Open российский теннисист уже точно поднимется в рейтинге на третье место, а в случае победы на турнире станет второй ракеткой мира.

    Циципас

    Циципас во второй раз в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Впервые ему это удалось в 2019 году.

    До четвертьфинала у Стефаноса вообще не было проблем. Более того, в четвертом круге греку вообще не пришлось выходить на корт, его соперник итальянец Маттео Берреттини снялся с матча из-за травмы.

    А в 1/4 финале Циципас совершил теннисный подвиг. Стефанос одержал волевую победу над Рафаэлем Надалем.

    Более того, он стал лишь третьим, кто отыгрался в матче с испанцем со счета 0-2 по сетам. После второй партии Циципас показал действительно выдающуюся игру.

    Мнение экспертов

  • Медведев будет в финале, этого достаточно. Циципасу он не проиграет. Никакого конфликта у них нет, счет личных встреч только. Стефанос удобен для Даниила, он играет в тот теннис, который не доставит Медведеву проблем в матче. Поэтому можно не переживать за исход.
  • Евгений Кафельников, экс-первая ракетка мира

  • Медведев и Циципас не первый раз уже играют, они хорошо знают друг друга. Это столкновение двух стилей игры, двух темпераментов. Это столкновение с подводными камнями, у них есть внутренние проблемы в отношениях. Во всяком случае, проблемы эти были. Будет очень интересный матч, это полуфинал между теннисистами нового поколения. Я не считаю, что Медведев выглядит фаворитом в этом матче. Я не знаю таких весов, на которых можно оценить, кто фаворит, а кто — нет. Это будет матч на оба исхода
  • Борис Собкин, известный российский тренер

    • Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этом матче выиграет Медведев. На победу российского теннисиста можно поставить за 1.46, а на Циципаса — за 3.15.

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    По всей видимости, Циципаса и правда можно назвать удобным соперником для Даниила. Пять из шести предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу Медведева.

    Но вряд ли так уж стоит обращать внимание на статистику. У Циципаса перед встречей с Надалем тоже были не самые приятные цифры — лишь одна победа в восьми матчах. Но итог все знают — Стефанос в полуфинале, а Рафа уже отдыхает.

    Поэтому далеко не факт, что Медведеву будет так же легко, как, например, в игре с Рублевым. Мощная подача и форхэнд грека могут стать проблемой для Даниила.

    Ставка - тотал геймов в матче больше 40,5 за 2.05.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет как минимум один тай-брейк за 1.46.

    Или ставку на тотал брейк-пойнтов Циципаса больше 7,5 за 1.93.

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