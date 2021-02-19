Медведев
Медведев в третий раз сыграет в полуфинале на турнире «Большого шлема». До этого он дважды был в четверке лучших на US Open.
Если не считать матч с Филипом Краивновичем в третьем круге, Даниил почти идеально прошел путь до полуфинала. В матче против серба Медведев дожал соперника только в пятом сете.
В остальных матчах таких баталий не было. Даже в четвертьфинале, где Даниил встретился с Андреем Рублевым. Напряженная борьба была только в первом сете, до тех пор, пока оппонент не отдал гейм на своей подаче. После этого Медведев хладнокровно выиграл еще две партии.
Все прогнозы на Australian Open
Медведев выиграл 19-й матчей подряд, 11 — против соперников из топ-10. По итогам Australian Open российский теннисист уже точно поднимется в рейтинге на третье место, а в случае победы на турнире станет второй ракеткой мира.
Циципас
Циципас во второй раз в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Впервые ему это удалось в 2019 году.
До четвертьфинала у Стефаноса вообще не было проблем. Более того, в четвертом круге греку вообще не пришлось выходить на корт, его соперник итальянец Маттео Берреттини снялся с матча из-за травмы.
А в 1/4 финале Циципас совершил теннисный подвиг. Стефанос одержал волевую победу над Рафаэлем Надалем.
Более того, он стал лишь третьим, кто отыгрался в матче с испанцем со счета 0-2 по сетам. После второй партии Циципас показал действительно выдающуюся игру.
Мнение экспертов
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что в этом матче выиграет Медведев. На победу российского теннисиста можно поставить за 1.46, а на Циципаса — за 3.15.
По всей видимости, Циципаса и правда можно назвать удобным соперником для Даниила. Пять из шести предыдущих матчей между этими теннисистами завершились в пользу Медведева.
Но вряд ли так уж стоит обращать внимание на статистику. У Циципаса перед встречей с Надалем тоже были не самые приятные цифры — лишь одна победа в восьми матчах. Но итог все знают — Стефанос в полуфинале, а Рафа уже отдыхает.
Поэтому далеко не факт, что Медведеву будет так же легко, как, например, в игре с Рублевым. Мощная подача и форхэнд грека могут стать проблемой для Даниила.
Ставка - тотал геймов в матче больше 40,5 за 2.05.
Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет как минимум один тай-брейк за 1.46.
Или ставку на тотал брейк-пойнтов Циципаса больше 7,5 за 1.93.