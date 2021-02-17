Австралийка Эшли Барти сыграет против чешки Каролины Муховой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Матч пройдет 17 февраля в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Барти — Мухова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти в третий раз подряд вышла в четвертьфинал домашнего мэйджора. В прошлом году ее остановила в полуфинале будущая победительница турнира София Кенин.

Текущий результат тоже не удивил, несмотря на то, что Барти в прошлом году так ни разу и не сыграла после паузы в туре из-за коронавируса.

Перед стартом Australian Open Барти уверенно выиграла один из турниров в Мельбурне. В финале 24-летняя теннисистка одержала победу над испанкой Гарбин Мугурусой.

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Сложно сказать, в каком из матчей Барти было сложно. Всех своих предыдущих соперниц австралийка обыграла в двух сетах. При этом Дарке Ковинчич первая ракетка мира не отдала ни одного гейма.

Мухова

Для Муховой это второй выход в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». В 2019 году она сенсационно пробилась в 1/4-ю на «Уимблдоне».

Но на этот раз выступление Каролины уже нельзя назвать сюрпризом. В первом круге чешская теннисистка остановила Елену Остапенко, потом легко выиграла у Моны Бартель — тоже в двух сетах.

В третьем круге Мухова провела эпичный матч против Каролины Плишковой. Во втором сете Каролина проигрывала соотечественнице 0:5, но в итоге завершила партию в свою пользу — 7:5. С таким же счетом она взяла и первый сет.

Почти то же самое Мухова повторила и в игре с Элиз Мертенс в четвертом раунде. В первом сете 24-летняя теннисистка с 0:4 и 2:5. Невероятный характер. Для победы ей снова хватило двух партий.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Барти, на которую можно поставить за 1.26. Победу Муховой предлагают за 4.20.

Но, похоже, здесь не все так однозначно. Даже сама Барти рассказала, что до сих пор помнит свой единственный матч против Муховой, когда та стояла за пределами топ-200. Тогда Каролина поразила своей игрой будущую первую ракетку мира.

Так что вполне вероятно, что Мухова пусть и не выиграет, но хотя бы заставит Барти провести на корте больше двух сетов.

Ставка - тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.86. Теннисистка с таким характером, как у Муховой, просто так не отдаст важнейший матч.

И также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Муховой больше 8,5 за 1.88.