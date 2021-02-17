ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего КостаТрансферный дайджест. 9-15 февраля bwinЕдинственное верное решение. Российский bwin заявил о прекращении работы Аслан КарацевAustralian Open. Карацев сенсационно вышел в полуфинал, Серена Уильямс встретится с Осакой
  • 09:47
    • Карацев обыграл Димитрова и пробился в полуфинал АО
  • 12:43
    • Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в полуфинал Australian Open
  • 12:19
    • В NBA 2K21 появились проблемы со входом в магазин
    Все новости спорта

    Мухова снова шокирует Барти?

    Барти — Мухова. Прогноз (к. 2.86) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 17 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Барти — Мухова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эшли Барти
    Австралийка Эшли Барти сыграет против чешки Каролины Муховой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Матч пройдет 17 февраля в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Барти — Мухова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Барти

    Барти в третий раз подряд вышла в четвертьфинал домашнего мэйджора. В прошлом году ее остановила в полуфинале будущая победительница турнира София Кенин.

    Текущий результат тоже не удивил, несмотря на то, что Барти в прошлом году так ни разу и не сыграла после паузы в туре из-за коронавируса.

    Перед стартом Australian Open Барти уверенно выиграла один из турниров в Мельбурне. В финале 24-летняя теннисистка одержала победу над испанкой Гарбин Мугурусой.

    Все прогнозы на Australian Open

    Сложно сказать, в каком из матчей Барти было сложно. Всех своих предыдущих соперниц австралийка обыграла в двух сетах. При этом Дарке Ковинчич первая ракетка мира не отдала ни одного гейма.

    Мухова

    Для Муховой это второй выход в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». В 2019 году она сенсационно пробилась в 1/4-ю на «Уимблдоне».

    Но на этот раз выступление Каролины уже нельзя назвать сюрпризом. В первом круге чешская теннисистка остановила Елену Остапенко, потом легко выиграла у Моны Бартель — тоже в двух сетах.

    В третьем круге Мухова провела эпичный матч против Каролины Плишковой. Во втором сете Каролина проигрывала соотечественнице 0:5, но в итоге завершила партию в свою пользу — 7:5. С таким же счетом она взяла и первый сет.

    Почти то же самое Мухова повторила и в игре с Элиз Мертенс в четвертом раунде. В первом сете 24-летняя теннисистка с 0:4 и 2:5. Невероятный характер. Для победы ей снова хватило двух партий.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Барти, на которую можно поставить за 1.26. Победу Муховой предлагают за 4.20.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Но, похоже, здесь не все так однозначно. Даже сама Барти рассказала, что до сих пор помнит свой единственный матч против Муховой, когда та стояла за пределами топ-200. Тогда Каролина поразила своей игрой будущую первую ракетку мира.

    Так что вполне вероятно, что Мухова пусть и не выиграет, но хотя бы заставит Барти провести на корте больше двух сетов.

    Ставка - тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.86. Теннисистка с таким характером, как у Муховой, просто так не отдаст важнейший матч.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Муховой больше 8,5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.79
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч Барти — Мухова 17.02.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.86.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры