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    Рублев снова не отдаст ни одного сета?

    Рублев — Рууд. Прогноз (к. 1.85) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 15 февраля 2021 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 февраля в Мельбурне, начало — в 06:30 мск. Рублев — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев в пятый раз подряд вышел в четвертый круг на турнирах «Большого шлема». И сделал это россиянин невероятно уверенно.

    Пока что на этом турнире Андрей не проиграл ни одного сета.

    В первом круге Рублев одержал победу над немцем Янником Ханфманном. Потом выиграл у бразильца Тиаго Монтейро, которому, правда, удалось в одном из сетов дойти до тай-брейка.

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    В тртьем раунде Рублев, как и ожидалось, спокойно обыграл испанца Фелисиано Лопеса. Если в первом сете на корте была хотя бы какая-то борьба, то вторую и третью партии Андрей выиграл 6:2 и 6:3.

    Рууд

    А вот для Рууда это всего лишь первый в карьере выход в четвертый круг на турнире «Большого шлема».

    Норвежец подтвердил, что в ближайшем будущем, скорее всего, будет стабильным игроком топ-20. А пока что Каспер находится на 28-м месте.

    В первом круге Рууд победил австралийца Джордана Томпсона, который по ходу третьего сета просто отказался от продолжения борьбы.

    Во втором круге Каспер одержал волевую победу над американцем Томми Полом. Норвежский теннисист в этой игре не очень хорошо провел первый сет.

    Не самым сложным получился и матч против Раду Албота. Рууд снова отдал один сет, но в целом был значительно лучше соперника.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.08, а на Рууда — за 8.80.

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    Рууд, без сомнений, хороший игрок, но на данный момент он не конкурент Рублеву.

    Скорее всего, Андрей снова выиграет в трех сетах. Сомнений практически нет. Тем более ранее он уже несколько раз встречался с Руудом и во всех случаях побеждал.

    Ставка - победа Рублева в трех сетах за 1.78.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Рублева с форой по геймам (-7,5) за 1.85.

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