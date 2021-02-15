Россиянин Андрей Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 февраля в Мельбурне, начало — в 06:30 мск. Рублев — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев в пятый раз подряд вышел в четвертый круг на турнирах «Большого шлема». И сделал это россиянин невероятно уверенно.

Пока что на этом турнире Андрей не проиграл ни одного сета.

В первом круге Рублев одержал победу над немцем Янником Ханфманном. Потом выиграл у бразильца Тиаго Монтейро, которому, правда, удалось в одном из сетов дойти до тай-брейка.

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В тртьем раунде Рублев, как и ожидалось, спокойно обыграл испанца Фелисиано Лопеса. Если в первом сете на корте была хотя бы какая-то борьба, то вторую и третью партии Андрей выиграл 6:2 и 6:3.

Рууд

А вот для Рууда это всего лишь первый в карьере выход в четвертый круг на турнире «Большого шлема».

Норвежец подтвердил, что в ближайшем будущем, скорее всего, будет стабильным игроком топ-20. А пока что Каспер находится на 28-м месте.

В первом круге Рууд победил австралийца Джордана Томпсона, который по ходу третьего сета просто отказался от продолжения борьбы.

Во втором круге Каспер одержал волевую победу над американцем Томми Полом. Норвежский теннисист в этой игре не очень хорошо провел первый сет.

Не самым сложным получился и матч против Раду Албота. Рууд снова отдал один сет, но в целом был значительно лучше соперника.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.08, а на Рууда — за 8.80.

Рууд, без сомнений, хороший игрок, но на данный момент он не конкурент Рублеву.

Скорее всего, Андрей снова выиграет в трех сетах. Сомнений практически нет. Тем более ранее он уже несколько раз встречался с Руудом и во всех случаях побеждал.

Ставка - победа Рублева в трех сетах за 1.78.

Также можно рассмотреть ставку на победу Рублева с форой по геймам (-7,5) за 1.85.