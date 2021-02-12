Японка Наоми Осака сыграет против Онс Жабер из Туниса в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 12 февраля в Мельбурне, начало — в 05:30 мск. Жабер — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жабер

Жабер в этом сезоне, скорее всего, будет уверенно идти к своей очередной цели — попаданию в топ-20. А пока что она занимает в рейтинге 30-е место.

В начале января теннисистка из Туниса дошла до третьего круга в Абу-Даби. После побед над Анастасией Павлюченковой и Катериной Бондаренко ее остановила будущая победительница турнира Арина Соболенко.

В Австралии Жабер пришлось пройти через жесткий карантин. Две недели без тренировок на корте и в зале — все это время форму можно было поддерживать только в своем номере отеля.

Несмотря на это, Онс смогла подойти к австралийскому мэйджору в достаточно хорошей форме. В первом круге Жабер одержала победу над Андреа Петкович, а после этого легко выиграла у Анны Каролины Шмидловой.

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В прошлом году Жабер дошла на Australian Open до четвертьфинала.

Осака

Чемпионка Australian Open-2019, как и ожидалось, быстро подтвердила статус одной из главных фавориток текущего турнира.

В стартовом матче Осака разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:1, 6:2. Игра чем-то больше напоминала тренировку, чем матч на турнире «Большого шлема».

А во втором раунде Наоми без особых усилий одержала победу над француженкой Каролин Гарсией — 6:2, 6:3.

В прошлом году Осака сенсационно проиграла в третьем раунде 15-летней Кори Гауфф, но сейчас, по всей видимости, таких подарков от японки можно не ждать.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Осака легко выиграет и в ближайшем матче. На победу японки можно поставить за 1.17, а на Жабер — за 5.65.

Но на самом деле, игра против Жабер вряд ли получится такой же простой, как две предыдущие встречи. Онс тоже играет в достаточно мощный теннис, Наоми точно не стоит рассчитывать на легкий матч.

Ставка — тотал выигранных геймов Жабер больше 7,5 за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Жабер выиграет хотя бы один сет за 2.37. Вполне реальный сценарий.