ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаВремя Де Хеа прошло. «Юнайтед» сделал подарок «Сити» «Астон Вилла» — «Арсенал»Старые проблемы «Арсенала» могут лишить команду Артеты еврокубков «Астон Вилла» — «Арсенала» АПЛ. «Ман Сити» разгромил «Ливерпуль», поражение «Арсенала», «МЮ» упустил победу над «Эвертоном»
  • 21:26
    • «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • 00:56
    • ПСЖ обыграл «Марсель», но остался на третьем месте
  • 00:42
    • Гол Иммобиле принес «Лацио» победу над «Кальяри»
  • 00:08
    • «Челси» на выезде одолел «Шеффилд»
  • 23:00
    • «Тигрес» одолел «Палмейрас» и вышел в финал клубного ЧМ в Катаре
  • 21:03
    • «Лилль» обыграл «Нант» и вернул лидерство в Лиге 1
  • 18:50
    • Хет-трик Головина принес «Монако» победу над «Нимом»
    Все новости спорта

    Рублев начнет Australian Open с разгромной победы?

    Рублев — Ханфманн. Прогноз (к. 1.85) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 9 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Андрей Рублёв Прогнозы на ATP
    Рублев — Ханфманн: прогноз и ставка
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Янника Ханфманна в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Рублев — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Ранее мы уже неоднакратно рассказывали, что Рублев в прошлом году ворвался элитную компанию, а на этой все могли убедиться, что это произошло неслучайно.

    На завершившемся в минувшие выходные Кубке ATP Рублев помог сборной России стать победителем турнира. Российский теннисист провел четыре невероятных матча, в каждом из которых уничтожил своих оппонентов.

    В первом туре Рублев разгромил аргентинца Гвидо Пелью, дальше была уверенная победа над японцем Есихито Нисиокой. Чуть более сложным получился матч против немца Яна-Леннарда Шруффа, который взял первый сет, что, правда, еще больше раззадорило Андрея.

    Все прогнозы на Australian Open

    А в финале Рублев отдал лишь тре гейма итальянцу Фабио Фоньини. Невероятный уровень.

    Ханфманн

    Ханфманн — 101-я ракетка мира. И пока что выше 95-го места в рейтинге этот немец еще не поднимался. И на этот, в общем-то, можно заканчивать рассказ о ближайшем сопернике Рублева.

    Но все-таки отметим, что в прошлом году Янник дошел до финала на грунтовом турнире в Кицбюэле, обыграв довольно серьезных соперников — Эрнеста Гулбиса, Тьяго Монтейро, Александра Бублика, Душана Лайовича, Максимилиана Мертерера и Лалсо Дьере.

    Кроме того, Ханфманн выиграл в Гамбурге матч против француза Гаэля Монфиса. Тоже, кстати, на грунте.

    Ханфманн ранее ни разу не попадал в основную сетку Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, причем далеко не все, предлагают мизерный коэффициент на победу Рублева — 1.01. На Ханфманна можно поставить за 16.00.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Для Янника сам факт встречи с таким игроком уже можно считать достижением. А вот о сенсации тут не может быть и речи. Соперники находятся на абсолютно разном уровне.

    Ставка - победа Рублева с форой по геймам (-10,0) за 1.85.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Ханфманна меньше 8,5 за 1.95.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Канзас-Сити
  • Прочие
  • Сегодня в 02:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бултер — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зигемунд — Уильямс
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кудерметова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Звонарева — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Шарди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Фаренсе — Морейренси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Маритиму — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Луго — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021     Роберто Фирмино
  • Дорогостоящий провал. «Ливерпуль» проиграл и почти прекратил борьбу за титул
    • 17:48 04/02/2021
    Рублев — Ханфманн: прогноз и ставка на матч 09.02.2021 в 04:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.85.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры