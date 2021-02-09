Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Янника Ханфманна в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Рублев — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Ранее мы уже неоднакратно рассказывали, что Рублев в прошлом году ворвался элитную компанию, а на этой все могли убедиться, что это произошло неслучайно.

На завершившемся в минувшие выходные Кубке ATP Рублев помог сборной России стать победителем турнира. Российский теннисист провел четыре невероятных матча, в каждом из которых уничтожил своих оппонентов.

В первом туре Рублев разгромил аргентинца Гвидо Пелью, дальше была уверенная победа над японцем Есихито Нисиокой. Чуть более сложным получился матч против немца Яна-Леннарда Шруффа, который взял первый сет, что, правда, еще больше раззадорило Андрея.

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А в финале Рублев отдал лишь тре гейма итальянцу Фабио Фоньини. Невероятный уровень.

Ханфманн

Ханфманн — 101-я ракетка мира. И пока что выше 95-го места в рейтинге этот немец еще не поднимался. И на этот, в общем-то, можно заканчивать рассказ о ближайшем сопернике Рублева.

Но все-таки отметим, что в прошлом году Янник дошел до финала на грунтовом турнире в Кицбюэле, обыграв довольно серьезных соперников — Эрнеста Гулбиса, Тьяго Монтейро, Александра Бублика, Душана Лайовича, Максимилиана Мертерера и Лалсо Дьере.

Кроме того, Ханфманн выиграл в Гамбурге матч против француза Гаэля Монфиса. Тоже, кстати, на грунте.

Ханфманн ранее ни разу не попадал в основную сетку Australian Open.

Прогноз и ставка

Букмекеры, причем далеко не все, предлагают мизерный коэффициент на победу Рублева — 1.01. На Ханфманна можно поставить за 16.00.

Для Янника сам факт встречи с таким игроком уже можно считать достижением. А вот о сенсации тут не может быть и речи. Соперники находятся на абсолютно разном уровне.

Ставка - победа Рублева с форой по геймам (-10,0) за 1.85.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Ханфманна меньше 8,5 за 1.95.