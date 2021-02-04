Серб Новак Джокович сыграет против представителя Германии Александра Зверева в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 февраля в Мельбурне, начало — в 03:30 мск. Джокович — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович в первом туре помог команде Сербии одержать победу над Канадой. В своем матче он обыграл Дениса Шаповалова.

Игра, как и ожидалось, получилась довольно напряженной, но первой ракетке мира все-таки удалось победить в двух сетах — 7:5, 7:5. Но по счету видно, что было непросто.

Интересно, что с учетом прошлогоднего турнира Джокович не проиграл ни одного из 10 своих матчей на Кубке ATP, включая встречи парного разряда.

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Также стоит отметить, что на прошлой неделе Новак провел один сет в рамках выставочного матча против Янника Синнера и тоже выиграл.

Зверев

Тем временем Зверев открыл сезон тоже матчем против Шаповалова. Седьмая ракетка мира тоже выиграл у представителя Канады, но это была невероятно энергозатратная встреча.

Зверев уступил на тай-брейке первого сета, взял вторую партию, а в третьей снова был тай-брейк, который на этот раз завершился в пользу немецкого теннисиста. Почти три часа на корте в первом матче сезона это довольно серьезное испытание.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне Зверев дошел до финала US Open, был в полуфинале Australian Open, сыграл в решающем матче «Мастерса» в Париже (уступил Даниилу Медведеву) и отобрался на Итоговый турнир.

Прогноз и ставка

На Джоковича в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.33, а на победу Зверева — за 3.44.

Ни для кого не секрет, кто здесь фаворит, но, на самом деле, Зверев способен оказать очень серьезное сопротивление, ранее он уже обыгрывал Джоковича.

Поэтому нельзя исключать, что серба ждет еще один непростой матч, только на этот раз его соперник сможет взять хотя бы один сет.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

А также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 21,5 за 1.91.