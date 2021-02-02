Испанец Рафаэль Надаль сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 февраля в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Надаль — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Рафа Надаль приехал в Австралию в статусе второй ракетки мира. Ну и соответственно, в качестве одного из главных фаворитов Australian Open.

Амбиции и возможности Надаля и так хорошо всем известны, но в недавнем выставочном матче против Доминика Тима он все равно решил об этом напомнить. Рафа выиграл у австрийца в двух сетах — 7:5, 6:4.

И в данном случае это было для Надаля принципиально. На Итоговом турнире в Лондоне «Грунтовый король» проиграл Тиму в двух партиях в рамках группового этапа.

Все прогнозы на теннис

Если что, в 2020 году Надаль дошел до четвертьфинала на Australian Open, выиграл «Ролан Гаррос» и дошел до полуфинала на Итоговом турнире.

Де Минаур

Тем временем Де Минаур открыл сезон еще в начале января, когда выиграл турнир в турецкой Анталье.

Самым опасным соперником австралийца стал Давид Гоффен, у которого он выиграл в трех сетах. Остальным Алекс не отдал ни одной партии.

Если говорить о прошлогодних достижениях Де Минаура, то там, прежде всего, выделяется четвертьфинал US Open. Пройти дальше ему не позволил будущий победитель турнира Доминик Тим.

Кроме того, Де Минаур дошел до финала в бельгийском Антверпене. Ну и в целом надо сказать, что 21-летний австралиец свой лучший теннис показывает как раз на твердом покрытии.

Прогноз и ставка

На победу Надаля букмекеры предлагают поставить за 1.27, а на Де Минаура — за 3.92.

В прошлом голу эти теннисисты тоже играли между собой на Кубке ATP, и тогда победу одержал Надаль, но Де Минаур смог взять один сет.

И совсем нельзя исключать, что история повторится. Вряд ли Рафа будет так же сконцентрирован, как в недавнем матче против Тима, где уровень принципиальности был в разы выше. На Де Минаура такого настроя не будет, поэтому у австралийца есть шанс проиграть не с сухим счетом.

Ставка — победа Надаля со счетом 2-1 по сетам за 3.72.

Либо же просто ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.62.